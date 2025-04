Eduardo Berizzo no se calla y lanzar dura crítica contra Gianni Infantino

El director técnico del Club León de la Liga MX, Eduardo Berizzo, decidió no esconder más su molestia por la expulsión del equipo del Mundial de Clubes de 2025 y lanzó una dura crítica contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; esto luego de confirmarse que el Club América y Los Ángeles FC se enfrentarán para quedarse con el cupo que ellos ganaron legítimamente.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una conferencia de prensa luego de la derrota 2-1 que sufrieron los ‘panzas verdes’ ante la Máquina de Cruz Azul por el partido correspondiente a la Jornada 16 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

“Si el mundo fuese como yo quisiera, personas como Infantino no conducirían organizaciones como esta. La FIFA debe demostrar que es una institución íntegra y no lo es. En el pasado no lo ha sido”, expresó en sus declaraciones.

La FIFA revela el dinero que ganará cada equipo en el Mundial de Clubes. Crédito: AP

“Parece que hay un arreglo, un interés oculto para ver qué equipo va y cuál no. Mientras no exista una claridad y transparencia, siempre habrá sospechas. El presidente de la FIFA no puede expresarse sobre un supuesto reemplazo sin esperar la resolución del TAS. Me parece que sus palabras tienen un peso significativo y no debió expresarse, debió mantenerse neutro. Ojalá el TAS no se condicione por estas declaraciones”, concluyó Berizzo.

Recordemos que Infantino confirmó este lunes que si el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) no decide lo contrario, el América y el LAFC serán los encargados de disputar un partido para poder quedarse con esta vacante tras sacar al León a causa de la multipropiedad que presentan al ser miembros del Grupo Pachuca, mismos dueños de los Tuzos.

“En un par de semanas vamos a tener la resolución final y la vamos a respetar. Si el TAS confirma la decisión del Comité de Apelación de la FIFA, jugaremos un partido, un ‘playoff’, entre el equipo que perdió la final de la Liga de Campeones pasada, el LAFC, y el siguiente equipo en el ranking, el América”, dijo Infantino.

