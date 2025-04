LUMA Energy deberá entregar este viernes informe de causas de nuevo apagón masivo en Puerto Rico

Nueva York – En tres días desde la fecha del apagón general, o sea mañana, LUMA Energy debe presentar un informe que incluya las razones específicas sobre lo que provocó la interrupción en el servicio eléctrico, que, preliminarmente, se atribuyó a una falla en el sistema de transmisión y distribución.

Así lo indicaron en conferencia de prensa esta mañana, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y el zar de Energía, Josúe Colón.

“Esperamos que puedan cumplir con la meta de tres días, que se debe estar cumpliendo mañana, y esperamos que mañana e algún momento durante el día recibamos un informe preliminar de parte de LUMA indicando qué es lo que han encontrado a la fecha”, declaró Colón, quien además es el director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP), entidad que acordó el contrato del Gobierno con LUMA Energy y Genera PR.

Colón explicó que el sistema funciona mediante unos dispositivos que deben operar de manera automática, aunque es un ser humano quien los calibra.

“De ordinario, el sistema de transmisión y distribución tiene unos dispositivos…que son, como quien dice, los que vigilan que lo que ocurra en esos componentes del sistema esté dentro de los parámetros de operación y de diseño. Cuando se desvían de lo que fue calibrado, esos dispositivos envían señales que hacen operaciones en interrupciones para aislar las averías. Eso es lo que se supone que ocurra. Evidentemente, la tarde de ayer, la avería se sostuvo y se propagó a través del sistema hasta afectar unidades generatrices. Eso es una condición adicional que LUMA, como parte de la investigación que está realizando, debe explicar que ocurrió”, detalló.

La falla en el sistema se reportó entre las estaciones de Cambaleche, en Arecibo, y la de Manatí.

Por su parte, la gobernadora indicó que esperan por la respuesta de LUMA sobre si estaban realizando patrullaje preventivo de las líneas eléctricas como solía hacerse cuando la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) operaba los activos de distribución y generación o previo a la privatización del sistema.

“A mi juicio, y esta no es la opinión de una experta, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) transfirió unos helicópteros a LUMA cuando hubo la transacción (por el contrato) para que hicieran patrullaje preventivo de todas nuestras líneas, y así poder determinar cuándo, si en algún momento iba a haber vegetación que pudiera obstruir esa línea de transmisión y distribución. Así que uno esperaría que se diera a diario, como se daba antes en la AEE, y que de esta manera hubiera una prevención”, planteó la gobernadora.

“Para mí, el asunto de vegetación (remoción de vegetación en las líneas), si fuera ese el caso, debió haber sido previsible. Vamos a esperar la información completa sobre qué otros elementos desencadenaron que el sistema, para autoprotegerse, se fuera desconectando y nos dejara sin luz en un apagón total, ayer, miércoles, en Semana Santa“, continuó la primera ejecutiva.

Para las 7 a.m. de este jueves, se le había restablecido el servicio a, aproximadamente, el 43.9% de los abonados, y 1074 megavatios de energía habían sido reconectados o el triple de lo que se había reportado hasta horas de la noche de ayer.

“Anoche, a las 10, habíamos hablado que solamente habían entrado ocho unidades generatrices, y todavía faltaban muchas por entrar. A esta hora estamos hablando que ya hay 16 unidades generatrices corriendo en sistema. Como les dije todavía se está evaluando qué impacto pudo haber tenido, si alguno en nuestro sistema de generación”, especificó González.

Espacios como hospitales y aeropuertos están operando con normalidad, según la gobernadora.

Mínimo de 48 horas para restablecer servicio en su totalidad

Colón añadió que el periodo de 48 horas para el restablecimiento total del servicio sigue vigente, pero no descartó que pudiera tomarse más tiempo.

“El restablecimiento continúa conforme al plan que establecimos en la tarde de ayer. Hasta al momento, todas las unidades que se pusieron en turno para ir entrando en servicio han entrado. Las próximas que van a entrar en servicio son unidades de combustión número 1 y vapor de Ecoeléctrica. Posteriormente, va a entrar la estación de Costa Sur, y la que entrará de madrugada, si no hay ningún inconveniente adicional, sería la unidad de AES”, abundó el zar de Energía.

Con la entrada en funcionamiento de esas plantas, se estarían añadiendo más de 700 megavatios al sistema que serían suficientes para restaurar el servicio en su totalidad.

La gobernadora catalogó de inaceptable la más reciente interrupción que dejó a más de 1 millón de residentes en Puerto Rico sin luz desde el mediodía de ayer, de acuerdo con las estadísticas en la página web de LUMA.

“Esto para mí es inaceptable, como para todos los puertorriqueños debe ser que algunos pretendan que nos acostumbremos a esto, y ese no va ser el curso de acción. No podemos acostumbrarnos a apagones. No vamos a acostumbrarnos a que el sistema se caiga, y, mucho menos si una rama toca el sistema”, señaló.

Sin embargo, la gobernadora no dijo qué medidas, si alguna, tomaría contra LUMA para evitar un nuevo incidente de este tipo, o si repensaría el tema de la cancelación del contrato, promesa que marcó los últimos meses de su campaña antes de resultar electa al cargo en noviembre pasado.

“Yo creo que lo que el pueblo de Puerto Rico quiere en este momento es tener luz…No va a haber excusa alguna que satisfaga que no tengamos luz. Yo creo que en este momento lo que tenemos que estar pendientes es que el sistema vaya subiendo y que no tengamos fallas adicionales producto de este desfase y que se afecten unidades de generación. Esa es, en este momento, nuestra mayor preocupación, porque eso pudiera afectar la cantidad de clientes conectados al sistema”, respondió al ser cuestionada por periodistas.

González añadió que la fiscalización a la labor de LUMA se está realizando. No está claro a que se refiere la gobernadora específicamente.

“Ya la decisión sobre el contrato se tomó el pasado año. La labor de fiscalización se está haciendo. Un comentario mío, la AEE, cuando hacía este trabajo, patrullaba las líneas con frecuencia para conocer si había vegetación que pudiera obstruir o afectar alguna de las líneas de distribución. Ellos hicieron el patrullaje posterior al evento. Después ellos contestarán si estaban haciendo patrullaje diario”, expuso.

A preguntas de qué le dijeron desde LUMA sobre ese particular, González respondió: “Eso es una pregunta que tienen que contestar ellos y yo voy a esperar los tres días que me dijeron sobre qué de verdad ocurrió porque no quiero que me digan que, en efecto, no fue vegetación y que fue otra cosa”.

González afirmó que, en esta ocasión, el problema no está relacionado con la generación, enfoque central de su Administración para atender la crisis energética, y para el que ha apostado a una mayor conversión de plantas a gas natural.

La gobernadora insiste en que es necesario reforzar el uso de gas natural para responder al déficit de generación que provoca buena parte de los apagones constantes en la isla y que podrían agravarse durante los meses de mayor demanda en verano. Sin embargo, la reciente caída del sistema, por la información disponible al momento, no estuvo relacionada con la generación, cuyos activos maneja Genera PR, sino con la transmisión y distribución que controla LUMA.

En el verano del año pasado, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), aprobó $16 millones para trabajo de despeje de líneas.

Varios sectores, incluyendo la Junta de Control Fiscal (FOMB), han cuestionado la lentitud de LUMA en la ejecución de las labores de despeje de vegetación que interfiere con las líneas eléctricas.

El programa de despeje de vegetación fue anunciado por el consorcio en septiembre de 2023.

El plan de trabajo para la región de San Juan fue entregado por la empresa a FEMA en marzo pasado. El mismo fue aprobado por la agencia federal en un periodo de 60 días y se supone que esté en curso.

Para las otras cinco regiones también se deben presentar planes de ejecución, cuyo estatus se desconoce.

La respuesta de LUMA Energy

En una actualización a las 8:45 a.m. sobre las labores para restaurar el servicio afectado por el apagón, LUMA dijo que continúa avanzando en los trabajos.

“En LUMA continuamos comprometidos con restablecer el servicio de manera rápida y segura para todos los clientes. Como parte de nuestros esfuerzos de respuesta, estamos investigando la causa de este evento, incluyendo el rol y efecto que pudo haber tenido la ya reconocida fragilidad del sistema eléctrico en esta interrupción a nivel isla”, lee el más reciente comunicado enviado a El Diario.

Para poco antes de las 9 a.m., aproximadamente, 689,651 clientes contaban con el servicio, lo que representa un 47.0% del total. “Nuestras brigadas seguirán trabajando durante todo el día de hoy con la meta de restablecer el servicio al 90% de los clientes en un periodo de 48 horas, si las condiciones lo permiten”, añadieron.

Según LUMA, los esfuerzos de respuesta y restauración han incluido la activación del Centro de Operaciones de Emergencia 24/7, evaluación de daños e inspecciones aéreas de líneas de transmisión de 230kV y 115kV, coordinación con socios generatrices para la reconexión de unidades de generación al sistema, evaluación de infraestructura crítica, líneas de transmisión y subestaciones, y coordinación constante con funcionarios locales, incluyendo el Gobernador y todos los municipios.

LUMA informó que están priorizando el restablecimiento del servicio e instalaciones críticas, incluyendo hospitales y sistema que dependen de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El nuevo apagón se reporta menos de seis meses de uno previo que dejó a oscuras a buena parte de la isla en la víspera de Año Nuevo.

En ese caso, una falla en una línea eléctrica subterránea, específicamente en la línea soterrada 230 de la central Costa Sur en Peñuelas, afectó el suministro de energía. Todavía el 1 de enero, decenas de residentes no contaban con el servicio, aunque LUMA se adjudicó haber devuelto el servicio a 98.3% para horas del mediodía.

El más reciente apagón desató múltiples publicaciones en redes sociales, muchas de las que criticaban, nuevamente, la incapacidad de LUMA para reparar y estabilizar la red eléctrica, fin con el que se comprometió al firmar el contrato con el Gobierno.

Organizaciones puertorriqueñas en la diáspora también cuestionaron que la crisis energética siga sin resolverse en la isla y que los boricuas sigan sufriendo apagones.

Por ejemplo, Camille Rivera, fundadora de La Brega Y Fuerza, dijo que, una vez más, Puerto Rico está a oscuras, “literal y figurativamente”.

“Mientras millones de personas en la isla sufren otro apagón masivo, vulnerables sin acceso a electricidad, agua ni recursos básicos, la gobernadora se encuentra de vacaciones, evadiendo la crisis que ella misma contribuyó a crear. Su ausencia no es solo negligencia, sino una acción consciente que tomó para evitar las represalias que recibiría por legalizar la discriminación al promulgar la ley de ‘libertad religiosa’, alegó la activista en un comunicado enviado a este rotativo.

La gobernadora interrumpió las vacaciones ayer para reincorporarse a sus labores en vista de la emergencia.

