Manelyk y Caramelo protagonistas del amor y el drama de La Casa de los Famosos All-Stars

Ayer por la noche, el cine de La Casa de los Famosos All-Stars le encestó un duro golpe al cuarto agua, en relación a Caramelo y Manelyk González. Ellos, debido a su amistad y convivencia se han convertido en los protagonistas del amor y el drama de esta edición All-Stars.

Manelyk se ha desvivido por hacerle saber al público, a los habitantes y a Caramelo que ella no tiene una relación de noviazgo con él, que no está interesada en él de esa manera y que no está enamorada. Lo ha dicho de mil maneras posibles. Pero, el cine de ayer en donde se ve cómo Caramelo le sigue el juego a Rosa y Dania ha generado que la influencer protagonice una de las escenas de celos más fuertes de esta temporada y de cualquier edición de La Casa de los Famosos.

Ella dice que no está celosa, que le molesta la mentira, es decir que Caramelo no le haya contado con lujo de detalles cómo estuvo todo ese jueguito que Dania y compañía idearon el sábado, un día antes de que Manelyk ingresara a la casa.

Mane ha dicho que sólo son amigos y que Caramelo puede hacer lo que quiera, pero cuando lo hace hay problemas. Ahora, aún y cuando Manelyk tiene pruebas de que el dominicano sólo es especial con ella, ésta ha optado por no recordar nada que es evidente. Porque para empezar éste siempre ha estado conviviendo sólo con ella, la mexicana sabe que “el tigre” siempre ha sido romántico y detallista con ella.

Hoy veremos cómo continúa esta historia de amor y desamor, porque los fans están presionando con carritos a las afueras de la casa para hacerle sentir a Caramelo que debe alejarse de ella y a la mexicana la están pintando como celosa y manipuladora. Porque le coquetea, lo conquista pero siempre dice que ahí no hay nada.

