“Summer for the City” regresa con cientos de eventos gratuitos

Lincoln Center for the Performing Arts (LCPA) acaba de anunciar la cuarta edición anual de “Summer for the City” (Verano en la Ciudad), dando la bienvenida a todos los neoyorquinos y visitantes de todo el mundo a una temporada arraigada en las tradiciones culturales globales de la ciudad, su espíritu innovador y un profundo sentido de comunidad—todo gratis o bajo el modelo de “Choose What to Pay” o Paga lo que desees.

El festival, que ha recibido a más de un millón de visitantes desde su lanzamiento en 2022, este año arrancará el 11 de junio y culminará el 9 de agosto, ofreciendo una programación de espectáculos multidisciplinarios a lo largo del Lincoln Center, incluyendo estrenos mundiales y en Nueva York, eventos participativos y más.

“Las artes escénicas en vivo son fundamentales para quienes somos y para el verano en la ciudad de Nueva York”, dijo Mariko Silver, presidenta y directora ejecutiva de Lincoln Center for the Performing Arts. “En ningún otro lugar del mundo confluyen tantos ritmos como aquí en Nueva York. Summer for the City es una hermosa expresión de ese cruce cultural internacional al que llamamos hogar.”

Diferentes disciplinas artísticas, incluyendo la danza, forman parte de la programación. Foto: Mital Sachyn

“El festival de este año trae artistas cuyas visiones del futuro inspiran y alegran. Así como la energía de Nueva York nos conecta, esperamos que los neoyorquinos de todas las edades se sientan conmovidos por este recordatorio de humanidad compartida en un mundo interconectado. Los invitamos a venir tal como son, a experimentar ritmos globales y abrazar nuevas perspectivas—todo sin salir de Nueva York”, dijo Shanta Thake, directora artística de Lincoln Center for the Performing Arts.

Los espacios al aire libre del Lincoln Center se transforman nuevamente con diseños del Director Visual de Summer for the City, Clint Ramos, creando un destino veraniego clásico de NYC que da la bienvenida a los neoyorquinos a reunirse, relajarse y disfrutar de experiencias inolvidables juntos.

“Para el festival de este año, continuamos reflexionando sobre la naturaleza y la sabiduría que puede ofrecernos en nuestras vidas urbanas”, dijo Clint Ramos. “Los pájaros son la principal inspiración este año. Meditamos sobre la libertad de su vuelo y la importancia colectiva de la bandada. Los pájaros nos recuerdan mirar hacia arriba e imaginar cómo podríamos alzar vuelo juntos”.

Los eventos durante todo el verano están diseñados de manera inclusiva, integrando diversas necesidades de accesibilidad con múltiples adaptaciones para ciertas funciones y a pedido—desde interpretación en lengua de señas (ASL) hasta descripción de audio, subtítulos en vivo, trajes hápticos, funciones relajadas y más. Esta temporada también pone en el centro a artistas y audiencias sordas y discapacitadas con el regreso de Deaf Broadway, Big Umbrella Day, y presentaciones enfocadas en el arte desde la discapacidad, curadas por el artista invitado Ryan J. Haddad.

Las tradiciones culturales de diferentes países se mezclan en este festival. Foto: Mital Sachyn

Summer for the City incluye una amplia oferta gastronómica al aire libre durante el verano con los Festival Food Trucks, presentados por Chase en colaboración con la plataforma de descubrimiento de restaurantes The Infatuation. Los camiones participantes se anunciarán en las próximas semanas.

“Summer for the City del Lincoln Center es la manera más alegre, vibrante y extraordinaria de experimentar una amplia variedad de programación cultural durante los meses en los que nuestra ciudad se siente más viva”, dijo Laurie Cumbo, Comisionada de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York.

Los boletos “Choose What to Pay” estarán disponibles para el público general el jueves 15 de mayo a las 12:00 p.m. Todos los eventos gratuitos son de entrada general por orden de llegada, a menos que se indique lo contrario.



Para más información y una agenda completa, visite:SummerForTheCity.org.