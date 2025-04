Dinamita Márquez considera que la inactividad afectará el estilo de pelea de Ryan García

El icónico boxeador mexicano y antiguo campeón mundial, Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, afirmó que se debe analizar muy bien las capacidades físicas con las que llegará el mexicoamericano Ryan García a su próximo enfrentamiento que protagonizará contra Rolando ‘Rolly’ Romero; esto luego de estar un año fuera de los cuadriláteros tras la suspensión que recibió al dar positivo en la pelea contra Devin Haney.

Estas declaraciones las realizó el antiguo peleador durante una entrevista ofrecida para el canal ProBox TV, donde sostuvo que la inactividad podría jugarle en contra al momento de subir al ring; aunque considera que no llegaría tan oxidado como se podría si cumplió con fuertes sesiones de entrenamiento durante todo este año para poder mantenerse en las mejores condiciones posibles.

“Creo que se mantuvo entrenando, haciendo sus cosas en el gimnasio, pero hay que verlo. Y si es así no va a llegar con óxido, no va a llegar sin ritmo, creo que va a llegar con ritmo, bien, con velocidad”, detalló Márquez en sus declaraciones.

Ryan García tenía un acuerdo de exclusividad para pelear contra Rukiya Anpo. Crédito: Frank Franklin II | AP

“Si no hubiera estado activo… Creo que Ryan, como un profesional tuvo que estar activo, estar entrenando, y no creo que no haya estado entrenando. A veces está muy metido en las redes sociales, está muy metido en su vida extra boxeo, pero creo que ha estado entrenando y creo que cuando un peleador lo hace no pierde ritmo, no pierdes la calidad en cuanto a tu boxeo y creo que Ryan no es la excepción”, agregó.

Para finalizar, el histórico peleador azteca destacó que se siente bastante emocionado de poder verlo nuevamente enfrentarse a un contrincante; asimismo destacó que analizará muy bien todo este duelo para ver si realmente se dejó afectar tras la sanción.

“Hay que verlo realmente, esa es la pregunta del millón. Si se mantuvo entrenando, qué tanto lo hizo y de qué forma ese año que estuvo castigado”, concluyó Dinamita Márquez al analizar ell futuro de KingRy.

