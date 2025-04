Adamari López se alista para celebrar el Día de Pascua y por ende compartió en su página de Facebook algunos detalles de cómo se prepara para esta fecha tan importante en la religión católica.

“A mí me encanta celebrarla, pero es que bueno, a mí me encanta celebrar todo. Ustedes saben que yo, de cualquier cosa pequeña, hago una cosa grande en términos de celebración porque también me parece que la Pascua es un momento lindo e importante para pasar en familia”, dijo la conductora del programa Desiguales.

La boricua reconoció que las tradiciones son muchas y varían dependiendo de las familias. Una de las que más se conoce es el no comer carne, a modo de reflexión en estas fechas.

Sin embargo, Adamari López hizo un cambio en su vida con otro alimento, pues consideraba que dejar de consumir carne no era realmente un sacrificio para ella. “Por ejemplo, hubo una época en la que ustedes saben que yo tomaba muchísimo refresco y como promesa, durante la época de Pascua, esos 40 días, era para mí un verdadero sacrificio. Hay gente que fuma y que deja de fumar durante esa temporada como un sacrificio real”.

En este sentido, agregó: “En estos tiempos tiene que ser algo que realmente sea importante o valioso para ti para que tenga un significado realmente especial”.

Luego, afirmó que otras de las cosas que le gusta hacer es visitar la iglesia para esos momentos de reflexión en estas fechas. “Es un momento de introspección en el que nos proponemos nuevas metas, hacemos esos sacrificios, estamos realmente pensando en cómo podemos ser mejores seres humanos”.

La actriz comentó que hay quienes buscan irse a la playa o de vacaciones, algo válido porque es una oportunidad para que las familias comparten. “Me parece también superválido e importante”, comentó.

Al final de su mensaje, indicó: “Los quiero y les deseo que tengan una feliz Pascua”.

