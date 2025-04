Alfredo Adame y Manelyk González se reconcilian en La Casa de los Famosos All-Stars

La fiesta de este viernes en La Casa de los Famosos All-Stars fue la ocasión perfecta para que Alfredo Adame y Manelyk González arreglaran sus diferencias, sobre todo ahora que la competencia se cierra cada vez más y una alianza entre ellos podría ser clave para mover la competencia.

En la conversación que tuvieron, la creadora mexicana de contenido le confesó al ‘Golden Boy’ que se sintió muy dolida cuando ella se fue con Alejandra del cuarto Tierra y no sintió mayor preocupación por parte del veterano actor.

“Te voy a decir una cosa, no es justificación, pero solo quiero que sepas lo que yo tengo en la cabeza y lo que yo sentí. Cuando pasó lo del cuarto, yo pensé, en mi cabeza era como que el princhipe va a decir ‘almendrita, no te vayas, no puedo vivir sin ti’”, dijo.

Sin embargo, Adame consideró que Alejandra Tijerina le llenó la cabeza de cosas por su interés en subir a Dania y a Julia al SUM.

“Yo me quedé en shock y dije pues no mames, qué pasó. Al otro día de eso, ustedes ni los buenos días me dijeron”, afirmó.

Consideró que no quiso decirles que se quedaran porque estaban en plena gala y no le dio tiempo reaccionar.

Ante esto, Manelyk González afirmó que todo cambió cuando Adame la defendió por el recibimiento que Yina Calderón le dio cuando llegó a La Casa de los Famosos Colombia.

“Yo te quiero y dije que sí quería hablar contigo y pues aclarar las cosas”, comentó.

Esta conversación es importante, pues Adame ha coqueteado con jugar ahora con el cuarto Agua, luego de que eliminaran a su compañero Uriel del Toro.

El público del programa de telerrealidad ha reaccionado a esta reconciliación y consideran que era algo que tenía que suceder: “Todos sabemos que Adame y Mane si se extrañaban y si se merecen arreglar las cosas”, “Está bien… Igual los dos se dijeron de cosas luego, así que están a la par”.

Otros escribieron: “La reconciliación que más esperaba”.

