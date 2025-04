Karol G reaparece con fotos en bikini y despeja dudas de embarazo

La cantante colombiana Karol G subió a su cuenta en Instagram un carrusel de fotos con el que reapareció en redes sociales luego de varias semanas de especulaciones sobre un posible embarazo.

La Bichota lució un espectacular bikini dorado con el que presumió su cuerpazo y además confirmó que no está en la dulce espera.

En la descripción de la foto, la intérprete de ‘Amargura’ no dio mayores detalles, simplemente se limitó a escribir: “Ivonny Bonita”.

Aunque no reveló mayor cosa en la publicación, sí dejó ver que disfrutó unos días de relax bajo el sol, sobre todo luego del intenso año que tuvo en el 2024 por su tour Mañana Será Bonito, con el que recorrió varios países y pudo compartir su música con su público.

Los seguidores de Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista, han reaccionado a esta publicación con miles de mensajes. Algunos de los que han destacado son: “La reina”, “Agárrense, nueva era se aproxima”, “La reina ha vuelto”, “Divina”, “Confirmado, no estás embarazada”, “Karol, necesitamos de ti. Hermosa Carolina”, “Me encanta, volvió la reina”.

Otros escribieron: “Nuestra niña”, “Apareció y más bella que nunca, cállate la boca”, “Ya hacía falta este regreso”, “Wow, como siempre espectacular”.

Hace unos días, el paparazzi Jordi Martin, del programa El Gordo y la Flaca, hablaba de la posibilidad de que la colombiana estuviera embarazada, pues en una entrevista con Feid, él no se lo negó: “Si no estuviera embarazada (Karol G), yo entiendo que hoy Feid me hubiera dicho: ‘Jordi, te equivocas’”.

El reportero también comentó que las informaciones cobraron más fuerza cuando la hermana de la artista dijo que no iría al Grammy porque ella tenía que descansar: “Canceló. Declinó la invitación de Karol G a varios eventos. La hermana dijo que Karol no podía acudir ya que necesitaba descansar. ¿Descansar por qué? Karol finalizó su tour hace varios meses y ha tenido un descanso. Incluso, se ha ido a la Polinesia francesa con Feid, donde se especuló que se podrían haber casado”.

