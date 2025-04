Kunno denuncia que sufrió ataque homofóbico en México

El creador mexicano de contenido conocido como Kunno denunció que fue víctima de un ataque homofóbico en su país.

“Como influencer y con mi plataforma, necesito aún concientizar mucho a la gente de que estas cosas que aún están sucediendo, en pleno 2025, y que a mí me sucedió. El día de ayer salí con unos amigos de fiesta en la ciudad de Monterrey, la estábamos pasando muy a gusto honestamente, al final decidí retirarme de la fiesta porque la verdad estaba cansado y un poco ya pasado de copa”, dijo en el video que compartió.

En su relato, el también tiktoker comentó: “Al momento de yo salir, como no me agarraba el internet dentro del establecimiento, no había podido pedir el Uber directamente. Entonces, al momento de salir noto a tres chicos, no recuerdo si eran cuatro, pero inocentemente yo no pensé que me iban a hacer nada”.

Kunno dijo que se sentía tranquilo hasta que comenzaron a insultarlo, algo que no pensó que le sucediera: “Yo solamente pasé al lado de ellos y yo traía un maquillaje de cristalitos, pero sí comenzaron a gritarme muchas cosas”.

Luego, afirmó: “Yo me reía, no pensé que fuera en serio que me estuvieran gritando eso en mi ciudad a esta altura de mi vida y pues obviamente me empezaron a perseguir, me agarraron y uno de ellos me dio un puñetazo”.

El mexicano explicó que luego pidió su Uber y llegó a su casa consternado por lo que ocurrió. “No podía creer lo que me pasó y de lo que me pude escapar”, dijo.

En el video consideró que esto fue un acto de homofobia. “Me gritaron muchas cosas homofóbicas y me golpearon”, destacó.

Con su mensaje pidió que cesen este tipo de hechos, pues se deben respetar a las personas tal cual son y que la violencia debe ser rechazada en cualquier circunstancia.