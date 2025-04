Mario Vargas Llosa estuvo casado con una tía política y una prima

El escritor Mario Vargas Llosa, sin duda alguna, tuvo una vida amorosa bastante polémica, y te daremos un recorrido por algunos de sus matrimonios. El peruano se casó por primera vez cuando tenía 19 años, siendo así como inició todo un revuelo dentro de su familia por haber decidido contraer matrimonio con su tía política, Julia Urquidi.

La situación se volvió peor debido a la diferencia de edad que existía entre ambos, ya que Urquidi tenía 29 años en ese momento. Después de este amor es cuando se publica la obra ‘La tía Julia y el escribidor’ en 1977. No obstante, ella decidió romper el silencio, ya que ofreció su versión de lo ocurrido con ‘Lo que Varguitas no dijo’. Sin embargo, esta historia no llegó muy lejos porque, con tan solo meses de haberse casado, decidieron divorciarse.

Vargas Llosa, sin duda, le dio un giro sentimental a su vida al decidir entablar una relación sentimental con su prima Patricia; mientras estuvieron juntos, hubo episodios alegres y también reconciliaciones. Cuando le dieron inicio a toda esta historia, ella tenía 15 años y él 25. Luego, comenzaron a vivir juntos en la casa de él, ubicada en París, y en 1965 fue cuando dieron un paso más al casarse.

La pareja llegó a tener tres hijos: el primero en 1966, el segundo en 1967 y el tercero en 1974, convirtiéndose en una familia de cinco integrantes. Su prima-hermana y también esposa fue una pieza fundamental en la vida de Mario, ya que estuvo presente en los momentos más destacados de su carrera, y uno de ellos fue cuando ganó el Premio Nobel de Literatura en 2010.

Después de 50 años, en el 2015 decidieron divorciarse. La noticia se convirtió en toda una gran sorpresa luego de que se diera a conocer que Mario Vargas Llosa y la socialité Isabel Preysler se encontraban en una relación amorosa.

Isabel y Mario terminaron su unión en 2022. Desde entonces, comenzaron los rumores de una posible reconciliación sentimental con la madre de sus tres hijos, siendo Patricia la última mujer que tuvo en su vida hasta el momento de fallecer, suceso que se registró el pasado domingo 13 de abril en Lima.

