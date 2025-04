Retiran del mercado cajas de dulces Golden Crop Candy por uso de colorantes no declarados

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó el retiro del mercado de dulces vendidos en 8 estados del país, entre ellos Nueva York, por la presencia de colorantes no declarados.

Se trata de 74 cajas de caramelos Golden Crop Candy envueltos de 10 onzas, bajo la distribución de Blooming Import Inc., que entre sus ingredientes tienen Azul 1, Rojo 40, Rojo Ácido 18, pero que no estaban especificados en la etiqueta del producto.

Pese a que las reacciones a los colorantes no son comunes, la FDA exige a los productores especificar cada una de ellas en las etiquetas de los artículos para que puedan ser distribuidos en el mercado nacional e internacional.

El dulce de Golden Crop Candy se distribuyó en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland, Massachusetts, Misuri, Delaware y Texas, su UPC 73476513450 y el número de retirada es: F-0716-2025.

Uso incorrecto de colorantes

El retiro de los productos se encuentra en la categoría Clase II de la FDA, donde se especifica que los ingredientes no declarados del producto pueden generar efectos adversos para la salud temporales o medicinalmente reversibles y su posibilidad de daño es remota.

“La FDA está revocando la autorización para el uso de FD&C Rojo No. 3 como una cuestión de ley, con base en la Cláusula Delaney de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Ley FD&C) . La FDA está modificando sus regulaciones de aditivos de color para ya no permitir el uso de FD&C Rojo No. 3 en alimentos y medicamentos ingeridos en respuesta a una petición de aditivos de color de 2022”, reza el comunicado emitido por la FDA.

Detalló que el Rojo FD/C n.° 3 confiere un color rojo brillante a los alimentos y en 2018 se revocó el uso de este colorante sintético, basándose en la Cláusula Delaney en respuesta a una petición sobre aditivos alimentarios.

Quienes hagan uso de este colorante tienen hasta el 15 de enero de 2027 o el 18 de enero de 2028, según sea el caso, para reformular sus productos, especialmente en el caso de Estados Unidos, donde deben cumplir con esta normativa.

“Los colorantes son seguros cuando se usan correctamente. No existe la seguridad absoluta de ninguna sustancia. En el caso de un nuevo colorante, la FDA determina si existe una certeza razonable de que no es perjudicial según las condiciones de uso propuestas para el colorante”, indicó la Dra. Linda Katz, directora de la Oficina de Cosméticos y Colorantes de la FDA.

Cuando los productos no están etiquetados correctamente, no cumplen con los requisitos de etiquetado de la FDA, lo que puede presentar un riesgo para los compradores que tengan sensibilidad a alguno de los ingredientes no descritos en el producto.

La FDA insta a aquellos consumidores que ingirieron dulce de Golden Crop Candy a desecharlo o devolverlo a los establecimientos y, en caso de presentar una reacción adversa al aditivo, indicarlo a la Coordinación de Quejas del Consumidor de la FDA local.