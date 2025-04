Robinson Canó se retirará de Diablos Rojos como una leyenda

El icónico beisbolista dominicano, Robinson Canó, afirmó que desea retirarse formalmente de los diamantes mexicanos luego de finalizar esta temporada de la Liga Mexicana de Beisbol con los Diablos Rojos y ponerle fin a una muy reconocida trayectoria en la que logró convertirse en todo un referente dentro de este club de la pelota azteca.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para Séptima Entrada, el jugador quisqueyano resaltó que se siente “100% seguro” de acabar esta relación con el conjunto escarlata al resaltar que ya logró un título de bateo, el MVP de la liga y el campeonato de la LMB con Diablos, por lo que aseguró estar contento con el trabajo que realizó dentro del club.

“Ya después de que estoy aquí, no, no creo. Ya de aquí es para mí casa. En una liga de verano, yo creo que para mí sería ir a la casa”, expresó Canó al adelantar que tiene que enfocarse en los nuevos objetivos que se fijó para el futuro.

Ciudad de México, 17 de abril de 2025. Robinson Canó, durante el primer juego de la serie inaugural de la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol, entre los Diablos Rojos del México y los Leones de Yucatán, celebrado en el estadio Alfredo Harp Helú. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

A pesar que muchos cuestionan su decisión de mantenerse como un jugador activo, Canó resaltó que se siente muy bien físicamente y recientemente firmó un contrato de dos años con las Estrellas Orientales de su natal San Pedro de Macorís en República Dominicana; esto quiere decir que se mantendrá vigente hasta la temporada 2026-27.

“Muchos jugadores se llevan de la gente ‘ya retírate, tú no eres el mismo’. Como me decían a mí ‘¿Para qué vas a México? Si ya has logrado todo, tienes dinero’. Es que no todo es dinero, yo amo el juego, yo quiero jugar. Tengo ese deseo por dentro. Y mira, gracias a Dios cómo me ha ido, el trato que me han dado, el recibimiento. De verdad que no hay queja”, resaltó.

Para finalizar el dominicano resaltó que el buen trato que recibió dentro de los Diablos Rojos le permitieron poder sentirse como en casa, especialmente por el apoyo mostrado por el vicepresidente ejecutivo, Santiago Harp Grañén; con el gerente deportivo, Jorge Del Valle, y sus demás compañeros del equipo y el cuerpo técnico.

“Diablos no son solamente una organización, es una familia. Y no solamente conmigo porque ‘Robinson Canó es un jugador que estuvo en un alto nivel’ sino que el buen trato es con todos. Santiago entra al vestidor y saluda a todo mundo, tú puedes hablar con él. He jugado en equipos que a los dueños casi no los ves, pero él va, comparte con el jugador y eso es de admirar”, agregó Canó.

Sigue leyendo:

–Robinson Canó feliz por J.C. Escarra, el pelotero de Yankees que era conductor de Uber

–Francisco Lindor será el capitán de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

–España se apoya en el talento latinoamericano para crecer en el béisbol