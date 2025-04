Wayfair anuncia ofertas de hasta el 80% en su venta especial

Wayfair Inc., el sitio para todo lo relacionado con el hogar, anunció que su Way Day anual comenzará el sábado 26 de abril a las 00:00 ET. Esta venta global de tres días es el evento más grande de Wayfair del año.

Mientras los clientes buscan oportunidades para renovar sus hogares, el Día Way llega ofreciendo ahorros en marcas de confianza como Blackstone, Samsung, Keurig, Serta y Bissell.

Cada 24 horas se lanzarán nuevas ofertas flash, y los clientes de Wayfair encontrarán ahorros en miles de artículos verificados, seleccionados por especialistas por su excelente calidad y precio. Los miembros de Wayfair Rewards disfrutarán de acceso anticipado y obtendrán un 5% de reembolso en cada compra.

“Sabemos que ahora, más que nunca, los clientes buscan tomar decisiones inteligentes para sus hogares”, afirmó Jon Blotner, presidente comercial y de operaciones de Wayfair. “Way Day es nuestro momento para ayudarles a lograr precisamente eso: con ofertas inigualables, una selección increíble y la comodidad de un envío gratuito y sencillo. Ya sea para organizar la primavera, renovar un espacio exterior o encontrar el toque final perfecto, Way Day ayuda a los clientes a crear espacios que les encantan y con un valor que les hace sentir bien”.

En este Día del Ahorro, los clientes encontrarán varias formas de ahorrar:

· Ofertas sobre ofertas: Del 17 al 28 de abril habrá ofertas diarias imperdibles y ofertas especiales del Día de la Compra, con ahorros en las marcas como Hamilton Beach, Kelly Clarkson Home, Viking, Blackstone, Keurig, Bissell y promociones exclusivas de Wayfair Sleep y Wayfair Basics.

· Beneficios exclusivos de Wayfair Rewards: Los nuevos miembros que se registren entre el 17 y el 28 de abril tendrán acceso a un 50% de descuento en su primer año de membresía de Wayfair Rewards (con código; aplican restricciones), un 5% de reembolso en recompensas en toda la mercancía, envío gratuito en todos los artículos, atención al cliente prioritaria y más. Además, tendrán acceso anticipado 24 horas a las ofertas de Way Day a partir del 25 de abril.

· Ofertas relámpago de 24 horas: Miles de ofertas por tiempo limitado estarán disponibles durante los tres días del Día del Camino.

· Entrega gratuita y sencilla: Wayfair ofrecerá envío gratuito a toda la web durante los tres días de Way Day, con muchos artículos disponibles con servicio de entrega completo y gratuito.

Way Day se realiza en línea y en tiendas físicas para Wayfair, AllModern, Birch Lane y Joss & Main, con ofertas exclusivas adicionales para miembros profesionales de Wayfair.

Sigue leyendo:

· Informe muestra que tienda minorista en EE.UU. ofrece los precios más bajos

· Las 10 mejores tiendas departamentales de EE.UU.: Encuesta

· Walmart anuncia grandes ahorros exclusivos durante la Semana Walmart+