Hermano de Miley Cyrus critica duramente a Katy Perry

El cantante Trace Cyrus, hermano de la cantante Miley Cyrus, arremetió en contra de la cantante Katy Perry y la acusó de copiar a su hermana en su carrera musical.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Trace hizo una larga exposición por la que creía que Katy Perry y su equipo copiaron a Miley Cyrus durante varios años de su carrera. El artista de Metro Station llamó a Katy Perry “tonta como la m#$da”.

Trace aseguró que el equipo de Katy Perry decidió que la cantante debía copiar el corte de cabello pixie que usó Miley Cyrus en 2012. “Se cortó el pelo, causó furor en internet, y todo el mundo se volvió loco, y se lo tiñó de rubio”, dijo Trace sobre el famoso corte de cabello de su hermana.

El cantante recitó una conversación ficticia entre Katy y su equipo: “‘Deberíamos hacer eso contigo, Katy’. Katy dice: ‘Sí, sí, deberíamos. ¿Lo hacemos? ¿Un poco diferente? No, lo haremos exactamente igual'”.

Katy Perry cambió su look en 2017 con un corte pixie y luego se dejó crecer el cabello y lo tiñó de nuevo a su característico color negro en 2021.

Asimismo el cantante aseguró que Katy Perry incursionó en el hip hop luego de que Miley Cyrus trabajó con varios raperos de renombre en su canción ‘23’ en 2013. “Miley empezó a trabajar con Mike WiLL Made-It , Wiz Khalifa , Juicy J. [Katy] empezó a hacer más hip-hop”.

Trace Cyrus hizo referencia a la canción “Bon appétit” de Katy Perry junto con Migos, que según dijo no tuvo el mismo éxito que la canción de su hermana. Asimismo señaló que Katy Perry ha “fracasado” en otros proyectos, incluyendo su reciente viaje turístico al espacio.

“¿Adivina qué? No funcionó ni de co…na. Y luego probaron con alguna canción de EDM o algo así porque el EDM está de moda. No funcionó ni de co…na. Ahora te vamos a mandar al espacio. No funcionó ni de co…na. No está funcionando. Está fracasando. Para”.

De esta forma Trace Cyrus se suma a la larga lista de críticas hacia Katy Perry y la expedición de Blue Origin al espacio. La empresa propiedad de Jeff Bezos envió al espacio la primera nave tripulada solo por mujeres en 60 años.

Katy Perry se unió a la prometida de Jeff Bezos , Lauren Sánchez , Gayle King , la ex científica de cohetes de la NASA Aisha Bowe , la activista Amanda Nguyen y la productora de cine Kerianne Flynn. El viaje forma parte de un proyecto de turismo espacial impulsado por magnates como Bezos y Elon Musk. Sin embargo, este vuelo ha sido fuertemente criticado por el derroche de recursos y por la falta de propósito científico que justifique el enorme gasto.

Sigue leyendo:

Olivia Wilde se burló de Blue Origin, el viaje espacial comercial en el que estuvo Katy Perry

Emily Ratajkowski critica el viaje espacial de Katy Perry y Lauren Sánchez

Katy Perry y Lauren Sánchez presumen los trajes espaciales de Blue Origin para su histórico vuelo femenino