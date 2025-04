Sebastián Cáceres defiende a André Jardine de las críticas

El defensor uruguayo de las Águilas del Club América, Sebastián Cáceres, se mostró bastante molesto por las críticas que ha estado recibiendo el entrenador André Jardine ante la mala racha que registra el cuadro azulcrema de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria en el torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

En declaraciones ofrecidas a Mediotiempo el jugador resaltó que las personas deberían tener una mejor memoria sobre todo lo que ha conseguido Jardine desde su llegada al Club América y por esta razón deberían tener un respeto hacia su persona; asimismo resaltó que él no es el único responsable de estos resultados y que los jugadores también tienen su cuota en esta crisis.

“Cuestionar a André es lo fácil, pero me parece que gracias a él se consiguió un tricampeonato. Quienes lo cuestionan tienen memoria corta. Estamos en su barco y apoyaremos lo que él decida”, expresó Cáceres en sus declaraciones.

“Es un momento difícil, partidos sin ganar, eliminación en Conca, lesiones, pero como dijo André, hemos pasado peores momentos. No yendo muy lejos, el torneo pasado casi no clasificamos a Play In y el equipo siempre supo salir adelante cuando se necesitó y cuando las cosas parecían críticas y esta vez no será la excepción”, agregó el charrúa al resaltar el pase al Play-In.

André Jaridne resalta el gran trabajo del Club América para vencer a Chivas. Crédito: Eloisa Sánchez | Imago7

Para finalizar, el uruguayo resaltó que es un error que las personas den por muerto al Club América por estos resultados al afirmar que ellos han demostrado poder levantarse de situaciones complicadas en años anteriores; asimismo reconoció que el tetracampeonato se mantiene como el único objetivo del equipo para poder seguir haciendo historia bajo las órdenes de Jardine.

“Creo que las dudas se las ponen ustedes porque no hay mayor demostración que lo que pasó el torneo pasado. Si con eso no queda claro de lo que es capaz este equipo, están haciendo mal las cosas. A este equipo no hay que darlo por muerto en ninguna situación y es lo que nos identifica también”, dijo.

“Vamos a luchar por lo que nos queda que es el tetracampeonato. Hacemos todo para conseguirlo, a nivel de juego no lo hemos hecho mal, pero no conseguimos los resultados. Es cuestión de que afinemos detalles para que podamos conseguirlos”, concluyó el jugador del Club América.

