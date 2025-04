Fútbol argentino de luto: AFA suspendió jornada por muerte de Papa Francisco

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió este lunes 21 de abril todos los partidos previstos en el calendario, como señal de duelo por el fallecimiento del Papa Francisco. Los encuentros serán reprogramados para este martes.

“Con mucho dolor hemos recibido la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, nuestro padre Jorge Bergoglio”, expresó la AFA en un comunicado oficial. “El fútbol argentino lo despide envuelto en un profundo pesar”.

La organización anunció también que se realizará un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos programados desde el martes hasta el domingo 27 de abril.

El comunicado destacó la figura del sumo pontífice no solo como guía espiritual, sino también como un apasionado del fútbol. “Dedicó su vida a la Iglesia y nunca ocultó su amor incondicional por San Lorenzo de Almagro”, recordó la AFA.

“Desde que asumió en 2013, el Papa llevó consigo la alegría azulgrana al Vaticano y siempre tuvo presente a su equipo en cada gesto de fe y humildad”, añadió la federación.

Además del encuentro entre Argentinos Juniors y Barracas Central, se suspendieron los duelos de primera división entre Tigre vs. Belgrano e Independiente Rivadavia vs. Aldosivi. También se postergaron los compromisos de la Primera Nacional entre Defensores de Belgrano vs. Temperley y Ferrocarril Oeste vs. Atlanta.

La AFA cerró su comunicado expresando: “Hoy, el mundo llora su partida, y esta Asociación y toda la dirigencia del Fútbol Argentino abraza sentidamente a la familia cristiana en este doloroso momento”.

Sigue leyendo:

–Murió el papa Francisco a los 88 años

–Figuras del fútbol mundial lloran la muerte del papa Francisco

–Suspendido el fútbol en Italia por muerte del Papa Francisco