Hansi Flick recrimina a algunos suplentes del FC Barcelona por su actitud

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no ocultó su descontento por las reacciones de algunos jugadores suplentes que se mostraron molestos por no ingresar al campo durante la agónica remontada contra el Celta de Vigo (4-3).

En la rueda de prensa previa al duelo frente al Mallorca por LaLiga, el técnico alemán abordó el tema con franqueza, reconociendo que comprende la frustración de quienes no tienen minutos, pero también señalando que hay actitudes que no se pueden justificar en un equipo que busca la excelencia colectiva.

“Yo también fui jugador profesional y sé lo que se siente cuando uno quiere jugar y no es convocado o no entra al campo. Lo entiendo perfectamente. Pero hay límites. No comprendo que se enfaden cuando el equipo gana y se logran los objetivos. Es una cuestión de compromiso y mentalidad”, explicó Flick.

El entrenador remarcó que lo más importante es el grupo, y que los jugadores deben estar preparados para aportar cuando se les necesite, sin perder de vista el bien común.

¿Quienes son los apuntados por Hansi Flick?

Durante el encuentro ante el Celta, las cámaras captaron gestos de enfado por parte de futbolistas como Ansu Fati y Héctor Fort, quienes no participaron en el partido pese a estar en el banquillo.

Estas imágenes generaron debate en los medios y provocaron la reacción del entrenador, quien afirmó que el enfoque debe estar en trabajar duro y ganarse el lugar con rendimiento, no con gestos de desaprobación. “Lo que importa es lo que sucede dentro del campo, no lo que muestran las cámaras después”, sentenció.

Flick también se refirió al aspecto táctico del partido contra el Celta, reconociendo que hubo momentos en los que su equipo no estuvo acertado, especialmente en defensa. No obstante, valoró la capacidad de reacción del grupo para dar vuelta el marcador y conseguir una victoria que podría ser clave en la recta final de la temporada.

Pidió unidad y sacrificio

El DT del FC Barcelona pidió a sus futbolistas unidad y sacrificio, más aún cuando enfrentan compromisos cruciales como la final de la Copa del Rey y las semifinales de la Liga de Campeones.

Finalmente, el técnico dejó claro que la rotación será necesaria, especialmente frente a un rival exigente como el Mallorca, y pidió comprensión por parte del plantel.

“Todos quieren jugar, lo sé, pero debemos cuidar a los futbolistas y pensar en el equipo. Necesitamos piernas frescas y quienes no sean titulares deben apoyar desde donde les toque. Esa es la mentalidad ganadora que queremos construir en el Barça”, concluyó Flick.

Su mensaje ha sido firme: la disciplina, el respeto y el compromiso son innegociables en su proyecto deportivo.

Seguir leyendo:

Defensor colombiano de Cruz Azul Willer Ditta involucrado en accidente de tránsito familiar

El papa Francisco y su amor por San Lorenzo de Almagro

Figuras del fútbol mundial lloran la muerte del papa Francisco