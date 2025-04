Óscar de la Hoya asegura que no conoce a William Scull

Falta poco para la próxima pelea de Saúl “Canelo” Álvarez la cual se llevará a cabo en Arabia Saudita como parte del contrato de cuatro peleas que firmó el mexicano con Riyadh Season. Además será la primera pelea fuera de México o Estados Unidos para el campeón mundial.

El rival de Canelo este 3 de mayo en Arabia Saudita será William Scull. Quien es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo en la categoría supermediano, luego de que el organismo despojara a Álvarez este título, por lo que esta pelea servirá para unificar la categoría.

Sin embargo, muchos creen que Canelo nuevamente se saldrá con las suyas al pelear con un rival inferior a él. Uno de los que recientemente criticó esta pelea fue Óscar de la Hoya, quien incluso afirmó que ni siquiera conocía al rival de Canelo, William Scull.

“La verdad que no sé quién es William Scull, no lo he visto pelear“, inició el CEO de Golden Boy Promotions en una entrevista para Fino Boxing en la que habló sobre la próxima pelea de Canelo Álvarez en Arabia Saudita.

De la Hoya expresó que nuevamente Canelo tendrá una pelea con un rival inferior. Algo que parece se viene dando desde hace algunos años. “Vi un poquito de su estilo y obviamente va a ser otra pelea fácil en Riad, pero qué bueno que pelee”, comentó el ex boxeador.

Últimamente de la Hoya ha sido crítico de Canelo Álvarez. Llegando incluso a retarlo a una pelea. Sin embargo el Golden Boy aseguró que de ahora en adelante no se meterá más con el campeón del peso supermediano.

“Es su carrera, es su legado, que él pelee con quien quiera, yo ya no voy a hablar mal del Canelo”, sentenció de la Hoya sobre el que fue su pupilo y representado en el pasado.

