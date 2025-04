Papa Francisco no vio a Messi coronarse como campeón del mundo por una promesa

El papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años, no solo fue un amante confeso del fútbol. Sin embargo, pese a su pasión por el deporte y por la selección argentina, el sumo pontífice nunca vio en directo la consagración de Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022.

Según una entrevista concedida al medio argentino La Nación en 2023, el 18 de diciembre de 2022, día en el que Argentina obtuvo su tercer Mundial, Francisco se encontraba reunido con un grupo de pilotos de Alitalia y sus esposas.

“Empezamos la charla a las 16. Hablamos de vino argentino. ‘Tengo un poco, si quieren les traigo’”, relató. “Cuando volví, me dijeron: ‘está ganando 3-2, o 3-1, no me acuerdo’. Después me enteré de que ganó en penales”, apuntó Francisco en ese entonces.

La razón de esta ausencia histórica no fue desinterés, sino una promesa que el entonces Jorge Bergoglio hizo en 1990 a la Virgen del Carmen. Desde ese año, Francisco renunció a ver televisión, una decisión que mantuvo durante más de tres décadas, incluso tras convertirse en líder de la Iglesia Católica en 2013.

“Me dije a mí mismo: ‘esto no ayuda al corazón’”, contó en la entrevista, aunque reconoció que rompió su promesa en contadas ocasiones. De hecho, el Papa tampoco vio en vivo ni la final del Mundial 2014 en Brasil, donde Argentina perdió ante Alemania.

A pesar de no haber visto con sus propios ojos el mayor logro de la era Messi con Argentina, Francisco celebró la victoria con discreta alegría, consciente de lo que significaba para el país que lo vio nacer. Su legado como puente entre fe, deporte y valores perdura, incluso más allá de las pantallas.

Sigue leyendo:

–El papa Francisco y su amor por San Lorenzo de Almagro

–Fútbol argentino de luto: AFA suspendió jornada por muerte de Papa Francisco

–Figuras del fútbol mundial lloran la muerte del papa Francisco