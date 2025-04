Aislinn Derbez habla de la reacción de Eugenio Derbez tras su divorcio de Mauricio Ochmann

Hace casi cinco años que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación, dejando a más de uno de sus fans con el corazón roto debido a que los veían como la pareja perfecta. Sin embargo, no todo era color de rosa en su relación.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Aislinn contó algunos detalles sobre lo que pasó en esos días turbulentos, y por primera vez habló de cómo reaccionó su familia cuando les dio la noticia de que ella y Mauricio ya no seguirían juntos.

Durante la conversación, Aislinn explicó que Derbez y su esposa, Alessandra Rosaldo, reflexionaron profundamente sobre su decisión. No obstante, señaló que su papá la acompañó sin emitir juicios.

“Siento que Ale y mi papá se cuestionaron muchas cosas. Tuvimos pláticas demasiado profundas y largas mi papá y yo, pero con lo que más me quedo es que estuvo ahí para mí, nunca me juzgó, nunca me reclamó nada a mí solo me dijo: ‘Qué bueno, porque así vas a estar más conmigo, no querías hacer nada con nosotros’. Y tenía razón porque yo solita como que decidía alejarme de él, entonces eso sí me tocó mucho”, compartió con total honestidad.

Aislinn también confirmó que fue Mauricio quien tomó la decisión de separarse y, a pesar de que esto la tomó por sorpresa, decidió no cuestionar sus motivos y continuar con su vida al lado de su hija Kailani, aunque admitió que fue una etapa muy difícil.

“Él tenía más claro que ya no quería estar. Yo lo respeté y no lo cuestioné. Si alguien no quiere estar contigo, no puedes obligarlo, aunque duela”.

“Me descuidé a mí, a mis amistades, a mi familia, por mantener algo que se desmoronó sin saber por qué. Me sentí sin rumbo, como si me hubiera quedado sin sueños”, expresó.

Aislinn Derbez también dejó en claro que esa experiencia le permitió transformar su dolor en crecimiento.

