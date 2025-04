Alerta Alimentaria: Retiran pasta de soja por alérgeno no declarado

Por un ingrediente no declarado en la etiqueta del producto “Beijing Soybean Paste” de 8,82 onzas/250 gramos de la empresa May Flower International Inc. de Maspeth, de Nueva York, es retirado del mercado, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés).

El producto retirado contiene trigo es uno de los nueve alimentos reconocidos como potencialmente causantes de las alergias en EE.UU., que puede causar reacciones en personas sensibles o alérgico al trigo.

El problema se descubrió durante una inspección de rutina de la FDA, en la que descubrió “Pasta de Soja de Beijing”, que fue distribuida en tiendas minoristas de todo el país, que el producto declaraba harina como ingrediente, pero en la etiqueta no se declaraba trigo.

¿Cómo reconocer el producto?

Aunque no se han presentado casos por personas afectadas por el consumo de alimentos, la recomendación a los consumidores que tengan el producto y sean alérgicos al producto, evitar su consumo y verificar los datos del empaque que se describen a continuación.

“Pasta de Soja de Beijing”, en su presentación de envases de plástico de 250 gramos (8.82 onzas). El producto lleva impreso el código UPC 6917799000385 en la etiqueta. También tiene la información de la empresa responsable del envasado Fu Xiang Yuan Trading Inc., Nueva York, NY.

El producto sujeto a retiro fue distribuido del 25 de marzo de 2023 al 5 de marzo de 2024 por May Flower International Inc.

A los consumidores que hayan comprado paquetes de 250 gramos de “Pasta de Soja Beijing” , se insta a evitar el consumo en caso de ser alérgicos, descartarlos o devolverlos al punto de compra para obtener un reembolso completo.

¿Cuáles son los síntomas de alergia al trigo?

El consumo del trigo puede generar reacciones alérgicas a las personas sensibles a este alimento, bien sea por consumirlo o por la inhalación de harina de trigo.

Las personas sensibles o con alergias al trigo pueden presentar síntomas como: hinchazón, picazón o irritación de la boca o la garganta, urticaria, sarpullido que provoca picazón o hinchazón en la piel, congestión nasal, dolor de cabeza, dificultad para respirar, cólicos, náuseas o vómitos, diarrea y anafilaxia.

