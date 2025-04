Ben Affleck dice que sus hijos deben trabajar en “empleos clásicos de adolescentes”

El actor Ben Affleck habló recientemente sobre su decisión de que sus hijos mayores no gocen de lujos y que por el contrario consigan empleos “clásicos de adolescentes”.

Si cualquiera de sus hijos, fruto de su matrimonio con Jennifer Garner, quiere algún objeto de lujo o costoso debe trabajar arduamente para poder conseguirlos. Aunque Ben Affleck tiene una fortuna valuada en 150 millones de dólares, el actor y productor cree firmemente que sus hijos deben aprender lo que es el trabajo duro y ganar “sueldo mínimo” como lo haría cualquier adolescente.

Ben Affleck participó en el episodio del martes de “Today with Jenna & Friends” y aseguró que esta filosofía de crianza inició cuando su hijo mayor le pidió pagar por unas zapatillas Air Jordan 1 de Dior, que se vendía en $6,000 dólares.

“Quería estas zapatillas, y yo le dije: ‘Estas zapatillas cuestan 6.000 dólares, ¿de qué estás hablando? ¿Qué vas a hacer, cortar el césped? ¿Tienes 6.000 dólares?'”, dijo el actor entre risas.

Según dijo, su hijo le respondió que tenían dinero para pagar las zapatillas. “Yo le dije: ‘¡Tengo el dinero! Estás en la ruina’”, le respondió Affleck

Según explicó, que su hijo tiene zapatos y otros artículos que no son de lujo.

“No ve zapatos en su armario. Bueno, tiene zapatos, pero no son carísimos”, compartió Ben con los presentadores Jenna Bush Hager y Andy Cohen.

El protagonista de Argo opinó que los padres que no les enseñan a sus hijos el valor del trabajo duro le están haciendo un gran daño. “Bueno, si quieres eso, puedes trabajar 1000 horas”. ¿Sabes a qué me refiero? Salario mínimo. Y una vez que trabajas 1000 horas, puede que no quieras gastarte ese dinero en unas zapatillas”, dijo el actor.

Ben Affleck tiene tres hijos con Jennifer Garner: Samuel de 13 años, Violet, de 19 años , y Seraphina, de 16. Además de sus hijos, Ben Affleck tiene una gran relación con los gemelos Emme y Max, hijos de su exesposa Jennifer López y del cantante Marc Anthony. A pesar del drama y los rumores que envolvió su ruptura, Affleck asegura que tiene una gran relación con López y sus hijos.

“Para que conste, Jennifer López es espectacular, genial con mis hijos, una gran relación continua con ellos. Me encantan sus hijos. Son maravillosos”, dijo el protagonista de ‘El Contador 2’ en entrevista para ‘Entertainment Tonight’.

