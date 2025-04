Caso Shannon Sharpe: abogado publica mensajes sexuales como prueba ante acusación de violación

Luego de que estallara un nuevo escándalo sexual, Shannon Sharpe negó en un video las acusaciones. En la misma línea de defensa, su abogado Lanny J. Davis publicó como prueba unos mensajes sexuales entre el exjugador y la presunta víctima.

Davis hizo público los mensajes de texto a través de la cadena TMZ Sports en respuesta a un audio extraído de un video que fue difundido por este mismo medio gracias al famoso abogado Tony Buzbee.

En los mensajes aparentemente se ve como la mujer incitaba sexualmente al ex ala cerrada de Denver Broncos. “Quiero que me pongas un collar de perro alrededor del cuello y me estrangules con él mientras me follas”, se alcanza a leer.

Según Davis, otro mensaje de texto dice: “Sé que extrañas este trasero grande y jugoso (…) $25,000 dólares por cada nalga”. El defensor del ahora analista insistió en que la relación entre ambos fue consentida y estas acusaciones solo buscan extorsionar a la exestrella de la NFL.

Shannon Sharpe releases text messages from reported sexual assault accuser👀😬 pic.twitter.com/tEzEh2aAHB — HBMtv (@HBM__tv) April 22, 2025

“Estos mensajes son solo una muestra de un patrón más amplio de comunicaciones gráficas y sexuales iniciadas por la demandante (…) la evidencia pinta un cuadro claro: esta fue una relación consensual entre adultos que incluyó juegos de roles, lenguaje sexual y escenarios de fantasía explícitamente solicitados por la demandante”, indicó el abogado de Sharpe.

Adicionalmente, el Davis también expuso que la demandante supuestamente grabó en secreto a Sharpe y habría editado el video con el presunto objetivo de extorsionarlo para obtener dinero. Por este motivo, el ahora comentarista de ESPN enfrentará el caso ante la justicia.

“Se mantiene firme en la verdad y está preparado para luchar contra estas falsas acusaciones vigorosamente en los tribunales. Espera ser reivindicado mediante el debido proceso y un juicio basado en los hechos y la ley”, explicó.

Acusación de violación contra Shannon Sharpe

La demandante está pidiendo $50 millones de dólares de indemnización por daños y prejuicios. La mujer alegó que Sharpe supuestamente la agredió sexualmente en dos oportunidades, finalizando el 2024 y comenzando el 2025.

La presunta víctima reconoció haber tenido una relación de años con el exjugador, aunque la calificó como abusiva.

Según los documentos judiciales, ambos se conocieron en 2023 en un gimnasio en Los Ángeles, cuando la presunta víctima tenía 20 y Sharpe superaba los 50. Por su parte, Shannon prometió responder con una contra demanda.

Un año después de haberse conocido en aquel gimnasio, Sharpe y su pareja se mudaron a Nevada. En octubre de 2024, la demandante aseguró que fue violada por el miembro del Salón de la Fama del Fútbol.

Shannon Sharpe es considerado una de las mejores alas cerradas en la historia de la NFL tras 14 temporadas en activo. Destacó con Denver Broncos, donde ganó dos Super Bowls consecutivos (XXXII y XXXIII).

En el año 2000, se unió a los Baltimore Ravens, donde continuó su éxito y ganó otro Super Bowl (XXXV). Después de dos temporadas con los Ravens, regresó a los Broncos para finalizar su carrera en 2003.

Tras su retiro, Sharpe se convirtió en un analista deportivo muy respetado, trabajando para CBS Sports y copresentando el programa “Skip and Shannon: Undisputed” en Fox Sports.

En 2011, fue inducido al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Actualmente, tiene uno de los podcast más populares del país y es analista de la cadena ESPN.



Sigue leyendo:

· Shannon Sharpe rompe el silencio sobre acusación por violación [VIDEO]

· Shannon Sharpe sufre demanda de $50 millones de dólares por supuesta violación a una mujer

· Shannon Sharpe envuelto en escándalo sexual transmitido en vivo