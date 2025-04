IRS llama a contribuyentes que no presentaron sus impuestos a tiempo a hacerlo lo antes posible

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) llama a los contribuyentes que no cumplieron con el plazo para presentar su declaración de impuestos a que lo hagan más pronto posible. Aquellos que no cumplieron con el plazo para presentar y adeudan impuestos deben presentar a tiempo para evitar multas e intereses adicionales.

Los contribuyentes deben tener en cuenta que al solicitar una prórroga de tiempo adicional tienen más tiempo para presentar, pero no para dejar de pagar impuestos adeudados. Las personas con una deuda tributaria deben presentar su declaración y pagar lo más pronto posible. Los intereses y multas sobre los impuestos adeudados seguirán acumulándose hasta que el monto se salde.

Presente y pague para limitar multas e intereses

Aun cuando un contribuyente no pueda pagar su saldo de impuestos adeudados de inmediato, todavía debe presentar una declaración de impuestos y pagar lo más que pueda. El IRS ofrece opciones para contribuyentes que necesiten ayuda pagando su factura de impuestos. Para más información, visite la página Multas en IRS.gov.

El IRS señala que los contribuyentes pueden ser elegibles para alivio de la imposición de multas si han presentado y pagado a tiempo por los últimos tres años y cumplen con otros requisitos importantes. Para más información, visite la página Alivio de la imposición de multa administrativa en IRS.gov.

Opciones de pago en línea

Las personas pueden pagar sus impuestos adeudados de manera segura a través de una Cuenta en línea del IRS, Pago directo del IRS, el Sistema de Pago Electrónico del Impuesto Federal (EFTPS, por sus siglas en inglés), por tarjeta de crédito, débito o por billetera digital. Contribuyentes también pueden solicitar un plan de pago en línea (incluyendo un plan de pagos a plazos).

Aquellos que paguen de manera electrónica reciben confirmación inmediata después de realizar su pago. Pago directo y EFTPS permiten a contribuyentes recibir notificaciones de pago por correo electrónico. Para encontrar información adicional sobre pagos, visite la página Realice un pago de impuestos en IRS.gov.

¿Le toca un reembolso? No olvide presentar una declaración de impuestos

No hay multa por presentar después del plazo de 15 de abril si se le debe un reembolso. Cada año, el IRS estima que casi un millón de contribuyentes que no presentaron una declaración de impuestos del año anterior posiblemente se les debe dinero de un reembolso.

Contribuyentes que elijan no presentar una declaración por que no ganan lo suficiente para cumplir con los requisitos de presentación pueden dejar de recibir su reembolso debido a no reclamar posibles créditos tributarios reembolsables. Ejemplos de estos incluyen el Crédito tributario por ingreso del trabajo y el Crédito tributario por hijos (en inglés). Contribuyentes a veces no presentan una declaración de impuestos para reclamar estos créditos y otros que pueden ser elegibles.

El IRS anima a los contribuyentes que todavía tienen que presentar una declaración del año tributario 2024 a que aprovechen las opciones de presentación electrónica como Free File del IRS, disponible en IRS.gov hasta el 20 de octubre o Direct File del IRS, disponible a contribuyentes elegibles en 25 estados.

