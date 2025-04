Juez federal impide a la administración Trump desmantelar Voice of America

El juez de distrito Royce Lamberth impidió a la administración Trump desmantelar Voice of America, el servicio de noticias internacional creado por el Congreso. Los abogados, empleados y contratistas solicitaron al juez que restableciera su capacidad de transmitir antes de que el presidente intentara recortar su financiación.

El juez Royce Lamberth dictaminó que la administración exigió ilegalmente que Voice of America cesara sus operaciones por primera vez en su historia, desde su creación en la época de la Segunda Guerra Mundial, informó The Associated Press.

Empleados interpusieron una demanda

Además ordenó al gobierno que restableciera, además de VOA, a dos de las cadenas de radiodifusión independientes operadas por la Agencia Estadounidense para los Medios Globales, Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks, hasta que se resolvieran las demandas.

Los abogados que representan a los 1,300 empleados de Voice of America interpusieron una demanda contra la administración, luego de ser puestos en licencia administrativa, indicó AP.

Voice of America dejó de transmitir poco después de que Donald Trump emitiera una orden ejecutiva, el 14 de marzo para recortar la financiación a la Agencia para los Medios Globales (AMM) y a otras seis entidades federales no relacionadas.

“Sin valores pro estadounidenses”

Voice of America difunde noticias a países autoritarios sin libertad de prensa. Aunque, el presidente la acusa de tener un “sesgo izquierdista” y de no proyectar valores “pro estadounidenses” a su audiencia.

Mientras que los abogados de los demandantes dicen que VOA informa y transmite las noticias “de manera veraz, imparcial y objetiva”, publicó la misma agencia.

“Esa simple misión es poderosa para aquellos que viven en todo el mundo sin acceso a una prensa libre y sin la capacidad de discernir de otra manera lo que realmente está sucediendo”, escribieron.

El juez Lamberth señaló que los recortes de financiación “reflejan un enfoque apresurado e indiscriminado”, describió AP.

“No sólo hay una ausencia de análisis razonado por parte de los acusados; hay una ausencia de cualquier tipo de análisis”, argumentó el juez Lamberth.

El sindicato que representa a los trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales calificó el fallo como una “poderosa afirmación del papel que desempeña el periodismo independiente en el avance de la democracia y la lucha contra la desinformación”.

En diciembre, Donald Trump designó a Kari Lake como directora de Voice of America, “será designada por nuestro director de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, a quien anunciaré pronto y trabajará en estrecha colaboración con él”, escribió en Truth Social.

Con información de The Associated Press

