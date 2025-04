“No hay nada de que preocuparse”: Arráez habla luego de sufrir fuerte contusión cerebral

Este lunes Luis Arráez encendió las alarmas en las Grandes Ligas al impactar en una carrera a primera base con Mauricio Dubón durante el encuentro de los San Diego Padres y los Houston Astros.

El campeón bate de las últimas tres temporadas fue llevado de emergencia a un hospital en Houston. Y aunque hubo mucha preocupación por parte del equipo californiano por el fuerte golpe, el jugador se encuentra estable en este momento.

Incluso Arráez rompió el silencio y a través de sus redes sociales comunicó su actualidad. Dejando claro que está estable y el choque en el juego no pasó a mayores a pesar de la fuerte contusión.

“Queridos fanáticos y a todos quienes estuvieron pendientes de mí, y se preocuparon, como vieron, después de abandonar el juego de esta noche, en camilla, por una colisión producto de una jugada, me llevaron al Hospital Metodista de Houston, donde me hicieron los exámenes de rigor y no hay nada de qué preocuparse, me encuentro descansando para unirme al equipo este lunes“, inició Arráez en su texto.

Luis Arráez se encuentra estable luego del choque. Crédito: Gregory Bull | AP

“Les agradezco sus oraciones, sus muestras de cariño, agradezco al staff médico y paramédico de los Astros y de los Padres, a quienes me atendieron en el hospital, y sobre todo agradezco a Dios por su protección, porque ya estoy bien”, completó el venezolano.

Actualmente los Padres pasan por un buen momento y son líderes de la División Oeste de la Liga Nacional con un récord 16-7 en este inicio de temporada.

Por otro lado Arráez, que aunque tuvo el mejor inicio de temporada, ha ido agarrando ritmo con el bate y ya batea para .287 con 25 hits, tres cuadrangulares y siete impulsadas.

