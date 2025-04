Rolando Romero asegura que Devin Haney “merece su revancha” contra García

El boxeador Rolando ‘Rolly’ Romero, está más que preparado para su combate el próximo 2 de mayo contra el mexicoamericano Ryan García que marcará su regreso a los cuadriláteros luego de un año de suspensión por dar positivo para dopaje en los dos exámenes que le realizaron durante su combate contra el estadounidense Devin Haney.

A pesar de estar enfocado en poder quedarse con la victoria en este enfrentamiento, el peleador también consideró que Devin Haney es merecedor de una revancha contra García después el duelo de este 2 de mayo para poder definir cuál de ellos era el justo vencedor de su duelo y así poder sacarse esa espina.

Estas declaraciones las realizó Romero durante una mesa redonda que fue organizada por Ring Magazine, en la que consideró que ambos peleadores están en todas las facultades para definir una nueva fecha para un enfrentamiento.

Devin Haney confía en poder derrotar a Ryan García en la revancha que espera lograr. Crédito: Frank Franklin II | AP

“En cuanto a ellos (Ryan y Haney), pueden pelear, no me importa. Espero que tengan esa revancha, sabes, para que puedan resolver lo que sea que tengan pendiente, sabes, pero lo único que me importa es lo que Ryan y yo tenemos pendiente. Siento que Devin merece su revancha”, expresó.

El enfrentamiento entre Rolando y KingRy será el principal de una interesante cartelera que se llevará a cabo en el Times Square de la ciudad de Nueva York y en la que también se encuentran otras grandes figuras del pugilismo como lo son Teófimo López contra Arnold Barboza Jr. y Devin Haney contra José Ramírez.

El pugilista estadounidense busca poder consolidarse en las 147 libras para seguir avanzando en su camino por el cinturón de campeón y superar a García es un importante reto para él debido a que el mexicoamericano era considerado como uno de los mejores en esta división antes de su suspensión de los cuadriláteros.

