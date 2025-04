Victoria Ruffo defiende los lujos de su hijo José Eduardo Derbez

José Eduardo, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, hace pocas semanas lució unos extravagantes lentes en sus redes sociales y también presumió del elevado costo que pagó por ellos. Desde entonces, su padre comenzó a decir que la actriz era la que había costeado ese lujo.

En exclusiva para el programa ‘De primera mano’, Victoria se sinceró sobre las declaraciones que hizo el comediante acerca de los gustos de su hijo. Además, ella destacó que él no necesita de su dinero para poder comprarse lo que desee: “Te digo que ese (Eugenio Derbez) nada más abre la bocota. No (se los compré). Gracias a dios mi hijo José Eduardo hace muchos años que ya no depende de mí”.

La actriz de diversas telenovelas mexicanas explicó a dicho medio de comunicación que José Eduardo está en la posición de comprarse todo lo que él desee, ya que para eso se gana su propio dinero sin tener que depender de nadie. Ruffo se puso como ejemplo de cuando quiere comprarse algo; si tiene el dinero, no piensa en hacerlo.

“Si tiene él esos gustos y tiene con qué comprar que lo haga. Para eso trabaja uno. De repente uno dice: ‘Híjole, tengo ganas de este vestido o de este sombrero o estos lentes’ y si tienes para ahorrar y comprártelo ¿Por qué no?“, dijo durante la entrevista.

La expareja sentimental de Eugenio recalcó que la única manera que le haga ese tipo de obsequios a su hijo es en momentos muy particulares y también va a depender el tipo de comportamiento que él haya tenido con ella.

“No se los compré. Lo que le compraba eran lentes del mercado, entonces imagínense. No, no, no, para nada. Puede ser que para un fin de año, Navidad o algo, pero eso depende también de cómo se porte. Si se portan bien se les regala si no no se les regala”, detalló.

Recordemos que fue al finalizar el mes de junio cuando Eugenio y Victoria se reencontraron en el nacimiento de su nieta. Desde entonces, han intentado llevar la situación de una manera muy tranquila y respetuosa por el bienestar de ambas familias. Por ello, han evitado cualquier tipo de confrontación, pero Victoria considera necesario dejar claro que su hijo es independiente.

