Lamine Yamal: “Es increíble ver a niños con mi camiseta, como yo hacía con Messi y Neymar”

Pese a su corta edad, el jugador del FC Barcelona Lamine Yamal se comporta como un veterano tanto dentro como fuera de la cancha. Su madurez se puede ver en su juego y en sus acciones, algo que se evidencia a la hora de ser inspiración para próximas generaciones de futbolistas.

En una entrevista a ESPN, el extremo aseguró que “es increíble” ser admirado por jóvenes de la misma forma que él admiraba en su momento al histórico referente culé Lionel Messi.

“Cuando era niño, llevaba camisetas de Neymar, de Messi, de todos estos jugadores, así que ver a niños con mi camiseta significa que soy su inspiración, al menos en el futbol”, apuntó Yamal.

“Es algo que nunca pensé que sucedería tan rápido: Ver a esos niños de 13 años con la camiseta de un chico que solo es cuatro años mayor que ellos. Es increíble (…) Es algo que me hace muy feliz y es una de las cosas que más me gustan”, agregó.

Sus padres son su referencia

Aunque la fama normalmente suele traer consigo aspectos negativos, Yamal aseguró que los valores inculcados por sus padres han sido esenciales para su desarrollo como persona y futbolista de uno de los equipos más importantes del mundo.

“Mis padres han sido mi referencia en todo. Todo el mundo me dice que tengo un poco de mi madre y un poco de mi padre. Creo que en el campo tengo mucho de mi padre y fuera del campo tengo mucho de mi madre. Son dos personas con las que he crecido y que me lo han enseñado todo. Han luchado por mí. El cariño que me tiene mi padre es inimaginable. Gracias a él he aprendido el amor que se tiene a la familia, porque es una persona que da mucho amor a la gente”, dijo Yamal.

“Por eso creo que todo lo que tengo y lo que tendré es gracias a ellos. Siempre digo que nunca podré agradecérselo lo suficiente, pero lo intentaré”, agregó.

Con solo 17 años, Lamine Yamal suma hasta el momento 14 goles y 22 asistencias durante la presente temporada, siendo una pieza clave en el Barcelona de Hansi Flick, convirtiéndose rápidamente en un ídolo del club y de la afición culé.

