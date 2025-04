10 artículos inútiles o peligrosos en tu cocina que debes eliminar cuanto antes

¿Sientes que tu cocina ya no da para más? Si los cajones están a reventar y los estantes parecen zona de guerra, es hora de hacer una limpieza a fondo. No solo liberarás espacio: también eliminarás objetos que podrían ser inútiles… o incluso un riesgo para tu salud. Aquí te contamos qué cosas debes sacar cuanto antes:

1. Recipientes sin tapa

Esos recipientes solitarios con manchas de salsa o tapas perdidas no sirven para conservar alimentos como deberían. Si no cierran bien, no cumplen su función. ¿Lo único rescatable? Si solo tienen moho, puedes intentar rescatarlos con lejía y una buena lavada. Si no, directo al reciclaje.

2. Latas caducadas: una bomba química

¿Todavía tienes esa lata de garbanzos de hace una década? Cuidado. Las latas vencidas pueden liberar toxinas peligrosas y, francamente, ya no saben a nada. A la basura, sin culpa.

3. Tablas de cortar desgastadas

¿Tu tabla de cocina parece campo de batalla? Las fisuras pueden albergar bacterias, sobre todo si las usas para carne cruda. Si ya están muy marcadas, cámbialas por una nueva (de preferencia de plástico o bambú).

4. Ollas que ya dieron lo que tenían que dar

Sartenes sin teflón, ollas abolladas o que todo lo pegan son candidatas al retiro. Aunque duela, cambiarlas hará tu vida en la cocina más rápida, segura y limpia.

5. Productos de limpieza vencidos o tóxicos

Revisa tu estantería: si no recuerdas cuándo compraste ese spray para horno, probablemente ya no deberías usarlo. Algunos productos vencidos pueden ser peligrosos. ¿Una solución? Cámbialos por alternativas ecológicas como el vinagre o bicarbonato.

6. Salsas olvidadas en el refri

¿Tienes cinco tipos de mostaza, dos mermeladas abiertas y una salsa picante que nadie usa? Revisa etiquetas, fechas y olores. Quédate con lo esencial y usa lo que está por caducar en tus próximas recetas.

7. Trapos viejos que ya pasaron su ciclo

Rotos, manchados, deshilachados… y aún así los sigues usando. Cámbialos por unos nuevos y deja de reservar “los buenos” para después. La cocina también merece verse bonita.

8. Esponjas

La esponja del fregadero es una de las cosas más sucias de toda la casa. Lávalas regularmente con agua hirviendo, lejía y jabón, y cámbialas cada mes o cuando se vean desgastadas.

9. Vasos y copas sin pareja

Todos tenemos ese vaso huérfano o la copa de vino sobreviviente. Si ya no forman parte de un set útil, es mejor donarlos o reciclarlos. Tu alacena lo agradecerá.

10. Utensilios que ya no usas

Cubiertos viejos, cuchillos sin filo, utensilios de cocina rotos o que simplemente nunca usas… sácalos de circulación. Haz espacio para lo que sí necesitas y dona lo que esté en buen estado.

