Alex Cora sobre la sobrecarga de partidos en el fútbol: “Es una locura”

El debate sobre la saturación de partidos en el fútbol continúa creciendo e incluso llegó hasta el béisbol. Alex Cora, mánager de los Boston Red Sox, dijo sentirse impresionado por el prolongado calendario del fútbol mundial, especialmente durante este año con el Mundial de Clubes 2025.

En una entrevista con Roger Bennett, fundador de Men in Blazers Media Network, Cora reflexionó sobre lo que más lo impactó del fútbol tras una visita Inglaterra para presenciar un partido de la Premier League en noviembre de 2024, donde tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con el defensor neerlandés Virgil van Dijk.

Cora habló con el capitán del Liverpool sobre las exigencias físicas del calendario futbolístico en comparación con el de la Major League Baseball (MLB): “Me preguntó: ‘¿Cuántos partidos juegan?’ Sé que son muchos. Le respondí: ‘Sí, hombre, 162’. Y él dijo: ‘Oh, eso es una locura’. Yo le contesté: ‘No, no, no, no, no. Lo que es una locura es lo que hacen ustedes’”.

Aunque la temporada regular de MLB abarca seis meses, con 162 encuentros y solo un pequeño receso en el All-Star Weekend, pocos jugadores logran disputarlos todos.

“Me impresiona el hecho de que, si quedas cuarto, en realidad es una gran temporada porque te clasificas para la Champions League (…) Tienen tantas batallas entre ustedes que es una locura, ¿no? Incluso si vas a descender, es como: ‘Mier…, este partido significa algo, ¿no?’”, dijo Cora.

“Juegan por cuatro copas, cuatro trofeos, y luego tienen que jugar al fútbol internacional durante ¿cuánto? Ocho meses, diez meses. Es una locura”, expresó Cora.

La temporada de fútbol más larga de la historia

La temporada 2024-2025 de fútbol promete ser la más larga de la historia, ya que incluirá el nuevo Mundial de Clubes que la FIFA ha programado entre junio y julio en Estados Unidos.

Esta expansión del calendario ha desatado críticas de varios jugadores y entrenadores. Futbolistas como Rodri, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Jude Bellingham han alzado la voz contra la sobrecarga de partidos. A ellos se han sumado técnicos como Pep Guardiola, Mikel Arteta, Carlo Ancelotti, Hansi Flick y Jürgen Klopp, quienes advierten del creciente riesgo de agotamiento y lesiones.

Jugadores y entrenadores coinciden en que la acumulación de compromisos impide una adecuada recuperación física y eleva el riesgo de lesiones, una realidad que se ha hecho evidente en la presente campaña.

