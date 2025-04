¿Cómo es el apartamento de Maripily Rivera en Miami? 

La ganadora de La Casa de los Famosos 4, Maripily Rivera, compartió en su cuenta en Instagram un video de cómo es su apartamento en Brickell, Miami.

En esta oportunidad, la artista aprovechó para mostrar varios espacios de su hogar, luego de regresar a Estados Unidos por unos días de trabajo en México con las galas de la edición all-stars del reality show de Telemundo.

“Mis amores, nada como la tranquilidad de mi hogar. Miren, así es mi casa, se ve un atardecer espectacular. Estaba loca por llegar ya, ¿cuántos como yo? Relaxito. Miren esta vista, todo esto es Brickell, por acá el huracán boricua”, dijo la famosa.

Luego de esto, explicó que por tantos compromisos profesionales no ha tenido tiempo de culminar con los detalles de este nuevo apartamento: “Ya estoy casi terminando la decoración de mi hogar, miren el balcón, miren acá la sala, el cuarto, qué bello y espectacular, ahí van a poner un cuadro y faltan unas lámparas”.

Maripily Rivera también compartió imágenes de la habitación de Joe Joe, su único hijo: “Algunos detallitos del cuarto de mi hijo, pero he estado entre viaje y viaje y no he podido terminar la decoración de mi departamento”.

En el material compartió algunos de los planes que tiene para esta propiedad: “Voy a cambiar el juego de cuarto, todos los detalles, para que se vea mejor, las paredes, que si el baño de allá, que si afuera”.

Además, explicó que este apartamento ha podido aprovecharlo más: “Me lo estoy disfrutando más que el primero, que está cerquita en esa torre de por allá, pero ese no me lo disfruté tanto como este”.

Luego, la el ‘huracán boricua’ dijo: “Esta es mi nueva adquisición, nada como la tranquilidad de mi hogar para meditar, descansar”.

Maripily Rivera se caracteriza por compartir con su gente varios detalles de su vida y el lugar donde vive no podía ser la excepción. Varios usuarios aprovecharon la oportunidad para opinar sobre su hogar: “Qué vista tan espectacular, Maripily”, “Dios te siga llenando de bendiciones. Eres una mujer luchadora”, “Descansa, bella”, “Comodita, la más bella”, le dijeron en los comentarios.

