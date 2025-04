Irina Baeva reconoció el error de su relación con Gabriel Soto

Irina Baeva fue una de las invitadas al pódcast de Yordi Rosado hace varios años. Durante la conversación, ella se defendió de los comentarios negativos que existían en su contra por su relación con Gabriel Soto, ya que desde el inicio la vieron como la tercera de la discordia y la razón aparente por la que habría finalizado el matrimonio de él con Geraldine Bazán.

La actriz de origen ruso no pudo contener las lágrimas y le dijo a Yordi que le habría encantado por comunicarse directamente con la ex de Soto para aclarar todos los comentarios que se habían generado: “Yo quise ir a hablar con ella, yo se lo pedí a Gabriel. Nunca se dio. Mi intención nunca fue lastimar a nadie. Yo pedí hablar personalmente con ella. Yo soy de hablar las cosas de frente”.

Agregó que para ese momento posiblemente las cosas entre ellos se habían dado un poco apresuradas y estaba viendo las consecuencias de las decisiones que ambos tomaron hace varios años: “A lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo”.

Baeva dijo que en esa ocasión se dejó llevar por los sentimientos y no razonó. Además, explicó que no se trataba de una meta que tuviera, pues ocurrió sin mayores detalles: “Lo hice por amor, me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, que sí tenía un baggage, que no estaba en mi cartulina a los 20 años cuando yo decía: ‘Quiero un hombre que se esté divorciando y que tenga hijos’. Claro que no, pero así pasó”, le contó a Rosado.

Irina Baeva acusó a Gabriel Soto de haberle fallado

“Mi relación pasada, a decir verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas. Creo que, la verdad, estás de más porque, aparte, está todo contado. Creo que el mundo del espectáculo, la gente, todos se enteraron mucho antes de lo que yo me había enterado del tema. Entonces, realmente no le veo sentido porque, de verdad, está toda la información”, le comentó la rusa a Montserrat Oliver.

