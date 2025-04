Gabriel Soto reacciona a las acusaciones de Irina Baeva

Luego de las recientes declaraciones de Irina Baeva sobre su ruptura con Gabriel Soto, donde aseguró que le fue infiel, el actor mexicano fue cuestionado al respecto, pero fijó su postura, a través e su representante.

Y es que la revista People en Español intentó obtener una reacción del protagonista de Mi Camino es Amarte, sin embargo, la respuesta fue tajante: Soto no hablará más del tema.

La respuesta de Gabriel Soto

“(Gabriel) dice que no dará ninguna declaración más, porque él no habla ya de terceras personas”, informó su mánager, Karem Guedimin, al medio citado.

Esta postura deja en claro la decisión del protagonista de Caer en Tentación de cerrar definitivamente el capítulo con su expareja.

A través de sus redes sociales, Soto también compartió un mensaje que fue interpretado por muchos como una muestra de resiliencia.

En sus historias de Instagram publicó un video de Rocky Balboa con la frase: “No se trata del golpe que recibes, sino de cómo sigas hacia adelante… Así es cómo se gana”. Aunque no se refirió directamente a Irina, sus seguidores vieron el clip como una señal de que, a pesar de los golpes emocionales, el actor sigue firme.

Irina Baeva rompe el silencio

Las declaraciones de Irina Baeva las realizó en el programa de Montse & Joe, donde habló abiertamente sobre los motivos de la separación, ocurrida en julio de 2024 tras casi seis años de relación. La actriz rusa reveló que las infidelidades por parte de Soto y episodios de violencia emocional fueron determinantes en su decisión.

“La única razón por la cual mi relación pasada terminó son las infidelidades por parte de él, de las cuales yo creo que todo el mundo está enterado. No es chisme, es la verdad”, expresó. Además, quiso desmentir las versiones que aseguraban que había dejado a Gabriel por problemas de salud: “Es totalmente falso”.

Durante la charla, Baeva confesó que vivió varios tipos de violencia emocional de los cuales no era consciente en ese momento. “No física, no hemos llegado ahí, gracias a Dios. Me di cuenta a tiempo, decidí no seguir permitiéndolo más”, agregó.

A lo largo de su relación con Irina, Gabriel Soto fue vinculado con varias figuras del medio artístico, lo que generó rumores e incomodidades constantes. Entre los nombres que más sonaron están:

Sara Corrales : Fue señalada como posible tercera en discordia durante las grabaciones de Mi Camino es Amarte, aunque ambos negaron cualquier vínculo romántico.

: Fue señalada como posible tercera en discordia durante las grabaciones de Mi Camino es Amarte, aunque ambos negaron cualquier vínculo romántico. Cecilia Galliano: La conductora argentina también fue relacionada con Soto tras compartir escenario en la obra El Precio de la Fama. En enero de 2025, Galliano confesó haberse alejado del actor por razones personales: “Entré en una cosa muy tóxica sin darme cuenta”.

Mientras Irina decide hablar abiertamente de su experiencia, Gabriel Soto opta por el silencio y se enfoca en seguir adelante, tal como lo reflejan sus publicaciones. Lo cierto es que el escándalo aún resuena en el mundo del espectáculo y la historia entre ambos parece haber dejado heridas difíciles de sanar.

