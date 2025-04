Joven muere, mujer herida: otro tiroteo en calle de Nueva York a plena luz

Marji Daoud, joven de 28 años, falleció tras recibir un disparo ayer en una calle en El Bronx, tiroteo que dejó además a una mujer herida.

El crimen ocurrió poco antes de las 5 p.m. del miércoles en 2690 University Ave., en el barrio Kingsbridge Heights. Fue al menos el 3er tiroteo mortal en NYC en un lapso de apenas 24 horas, luego de un adolescente hispano baleado en Queens y una abuela en Harlem, ambos el martes.

En el caso de ayer, vecinos dijeron que Daoud se había desplomado frente a una tienda de comestibles, al parecer sin darse cuenta de que le habían disparado en la cabeza. Allí lo encontraron los agentes que acudieron a la escena. “Yo estaba allí. Oí tres” disparos, declaró a ABC News el testigo Rafael Vázquez.

El joven, residente de Yonkers, fue trasladado al Hospital St. Barnabas en estado crítico, donde falleció. Se informó sobre una segunda víctima, una mujer de 33 años que recibió un disparo en la cadera izquierda. Según la policía, llegó sola al Woodhull Medical Center in Bedford-Stuyvesant en un vehículo particular. Fue reportada estable y se espera su recuperación. Su nombre no fue divulgado y no se sabe si tenía algún vínculo con Daoud.

La policía describió a los sospechosos como cuatro hombres vestidos con chándales oscuros y pasamontañas que huyeron hacia el norte por la Avenida University. No está claro el motivo del crimen y si las víctimas eran los objetivos previstos o fueron alcanzados al azar.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En otro caso similar, la semana pasada Carlos Teron, joven ex boxeador de 34 años, recibió un balazo mortal en la cabeza cuando alguien disparó contra un grupo de hombres reunidos cerca de una escuela primaria en El Bronx (NYC).

La violencia armada es constante en Nueva York y algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La semana pasada 16 presuntos miembros -13 de ellos menores de edad- de las pandillas “L.A. World” y “Wusk” fueron acusados de desatar una guerra callejera que atormentó a los residentes de Harlem durante meses, anunciaron el alcalde Eric Adams y funcionarios de NYPD. En el operativo la policía recuperó 15 armas semiautomáticas.

También este mes 20 presuntos miembros de “800 YGs”, una notoria pandilla en El Bronx (NYC) con un “absoluto desprecio por la vida humana”, fueron acusados ​​de numerosos tiroteos y un homicidio.