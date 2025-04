Brenda Zambrano provoca a Irina Baeva con infidelidades de Gabriel Soto

Irina Baeva sigue generando controversia con sus declaraciones sobre el motivo de ruptura con Gabriel Soto, ya que ella mencionó que el actor mexicano le habría sido infiel y la tercera persona de la presunta discordia sería Brenda Zambrano, quien ofreció declaraciones al programa matutino “Venga La Alegría”.

Zambrano mencionó que ella no tuvo nada que ver con el rompimiento entre los actores. Además, ella dijo que cuando se escribían, supuestamente él ya había terminado su relación sentimental de más de 5 años con Irina: “Yo no fui la causante de nada. Sí me mandaba mensajes, si interactuamos un par de veces, de hecho, él me dijo que estaba soltero cuando nos mensajeamos”, afirmó.

Brenda no evitó el coqueteo que existió entre ella y el mexicano de 50 años, pero detalló que la situación no pasó de ahí, ya que él quedó en visitarla, pero nunca se dio la oportunidad: “Un día quería ir a visitarme a Querétaro, pero hasta ahí quedó. Yo creo que sí (quería verme), a quien no le voy a gustar, pero no pasó más de ahí. Nunca hubo doble sentido, él con buenas intenciones siempre se acercó hacia mí con respeto“.

También declaró a ‘Venga La Alegría’ que, por más que lo intentaron, nunca se concretó el viaje que en una oportunidad mencionó: “Quedó de visitarme y me habló desde su casa en Acapulco, fueron mensajes hasta ahí, cool, nunca con la intención de una noche”.

Brenda le envió un contundente mensaje a Irina, ya que siempre ha sido vista como la causante del rompimiento del matrimonio entre Gabriel y Geraldine Bazán. Por ello, destacó que no comprende su sorpresa por las infidelidades del actor, dado que ya se las había hecho en su momento a quien fue su esposa y madre de sus únicas dos hijas. Antes de finalizar sus declaraciones, expresó que espera que la rusa haya aprendido de esta situación.

“Quién la hace riendo, llorando la paga. Así que Irina no se puede quejar de los mensajes que también trae un historial, que es público. Entonces no te quejes, los mensajes con él sí fueron de coqueteo. ¿Para qué te quejas? Tú lo hiciste. ¿Qué te esperas de un hombre que ya se la hizo a su esposa? Así que lección aprendida, Ojalá que lo aprenda de ella y sepa coger al próximo”, dijo en el espacio de entretenimiento.

Sigue leyendo:

· Gabriel Soto reacciona a las acusaciones de Irina Baeva

· Irina Baeva rompe el silencio y revela por qué terminó con Gabriel Soto

· Captan a Irina Baeva y Giovanni Medina tomados de la mano ¿confirman romance?