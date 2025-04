Carlos Sainz: “Madrid puede ser el mejor circuito del mundo”

El español Carlos Sainz, piloto de Williams en la Fórmula 1, mostró su emoción con el futuro Gran Premio de Madrid, cuya primera edición está prevista para el 2026, asegurando que se puede convertir “en el mejor circuito del mundo”.

“Como piloto, le pido siempre a un circuito que tenga carisma y carácter, con un cúmulo de curvas que lo hagan diferente. Es lo que le pido al de Madrid y estamos consiguiendo que tenga ese carácter”, aseguró durante el acto institucional de colocación de la primera piedra del nuevo circuito “Madring”, recogido por EFE.

En su rol como embajador del Gran Premio, Sainz elogió el diseño del circuito, que tendrá un recorrido de 5,4 kilómetros con 22 curvas, incluyendo una zona peraltada denominada ‘La Monumental’ y una recta en la que se alcanzarán los 340 km/h.

“Confío mucho en Madrid y les puede superar. Vamos a ir a por ello. Podemos ser el mejor circuito del mundo y el mejor evento de todo el calendario”, dijo Sainz.

Sobre el diseño híbrido, que combina un trazado urbano con otro tradicional, explicó que este tipo de circuitos aportan una experiencia más completa para los pilotos y el público. “Es lo que nos gusta más, porque lo urbano lo vemos más en la Fórmula Uno moderna, y las curvas peraltadas y enlazadas es lo que nos gusta (…) Es un proyecto que me apetece muchísimo”.

Sainz también mencionó que varios pilotos le han preguntado cómo será correr en Madrid, a lo que él respondió: “Les he dicho que no se preocupen, que me voy a encargar de ayudar todo lo posible para que sea un buen espectáculo. Es un proyecto que me apetece muchísimo”.

