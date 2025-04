La primera casa de Rosie O’Donnell en Irlanda estaba infectada de moho

Actualmente la comediante Rosie O’Donnell está promocionando su documental ‘Unleashing Hope: The Power of Service Dogs for Children With Autism’, pero muchas de las entrevistas a las que ha accedido han centrado su atención en su mudanza a Dublín, Irlanda.

Hace un mes la comediante contó a sus seguidores de TikTok que se había mudado de Estados Unidos junto a su hijo menor, la mudanza se dio pocos días después de que Donald Trump asumiera la presidencia del país.

Recientemente en una entrevista con ‘Us Weekly’ confesó que se llevó una decepción con la primera residencia a la que llegó. La casa que alquiló estaba ubicada en Glenageary, un suburbio de la capital irlandesa, y era perfecta en fotos. Sin embargo, se dio cuenta que estaba infectada de moho y consideró que sería peligroso para ella y para su hijo.

En la entrevista dijo que no podía someter a eso a su hijo, quien además es alérgica. También aseguró que la seguridad de su hija es su prioridad y que incluso esa fue una de las razones principales que la hizo mudarse de Estados Unidos.

“Me conozco lo suficiente como para saber que esto era algo que debía hacer por mi seguridad y mi tranquilidad, y la de mi hijo no binario”, dijo a ‘Us Weekly’.

Actualmente O’Donnell está esperando respuesta sobre su residencia irlandesa y tras detectar el moho tuvo que buscar una nueva propiedad. Al final se decidió por Howth, un pueblo pesquero de Dublín.

Sobre la comunidad, la comediante agradece que el pueblo es céntrico pero muy pequeño y agradable. “La gente es insoportablemente amable, de una manera que me impacta cada día”, dijo en la entrevista.

Por los momentos no ha mostrado muchos detalles sobre la residencia, aunque en su cuenta de Instagram publicó una foto del patio trasero de la casa.

