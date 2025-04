Su novio le pidió esconder sus tatuajes para una cena familiar… su respuesta sorprendió a todos

Una joven de 21 años compartió en Reddit una situación que la dejó dolida y bastante confundida: su novio le pidió que se tapara los tatuajes antes de conocer a su familia… y cuando ella se negó, él le dijo que mejor no fuera a la cena.

La historia explotó en la plataforma, donde muchos usuarios se dividieron entre quién tenía la razón y otros en contra.

Todo empezó cuando su novio la invitó a cenar con su familia. Ella aceptó feliz, pero días después, él le soltó algo que la hizo frenar en seco.

“¿Podrías usar algo con mangas? Para no armar un lío”, le dijo, como si fuera un detalle sin importancia.

Obviamente, no lo fue. La chica cuenta que se quedó helada, porque su pareja nunca antes había mostrado incomodidad por sus tatuajes (que son grandes y bastante visibles). Cuando le pidió que le explicara mejor, él le dijo que sus abuelos son “muy anticuados” y que quizás no reaccionarían bien a ver tanto arte corporal, de acuerdo a la historia retomada por People.

La respuesta de la mujer

Ella fue clara y le dijo no iba a cubrirse para complacer a nadie. Le dijo que esconder sus tatuajes era como negar una parte importante de quién es, y que no se sentía bien haciéndolo solo para evitar comentarios incómodos.

Su novio, sin embargo, insistió en que era un gesto de respeto, no de vergüenza. Pero para ella, el respeto es de ida y vuelta: “No debería fingir ser alguien que no soy solo para agradarles”, explicó.

La charla se puso tensa. Él le dijo que estaba haciendo un drama, que estaba exagerando. Ella entonces propuso un punto medio: asistiría a la cena, pero sin cubrirse los tatuajes. La respuesta de él fue lo que más la impactó.

La respuesta del novio que la impactó

“Mejor no vengas, si solo vas a causar problemas” Esa frase la dejó confundida y con el corazón partido. En su publicación, confiesa que incluso empezó a cuestionarse si había reaccionado mal.



“Me ha costado mucho aceptarme, lidiar con los prejuicios por mis tatuajes… no quiero volver a esconderme”, escribió la mujer.

Los comentarios en Reddit no tardaron en llegar. Muchos le dieron su apoyo, otros trataron de ver los dos lados del conflicto. Un usuario comentó algo que hizo eco entre varios:



“Parece que sus valores no coinciden. Él quiere evitar líos, y tú priorizas ser auténtica. No hay una sola respuesta correcta”, escribió un usuario.

También hubo quienes señalaron que, en casos así, la responsabilidad de poner límites con la familia le corresponde a la pareja, no a la persona invitada.

La joven aclaró que esta era la primera vez que surgía una tensión así en su relación. Nunca antes él había hecho comentarios negativos sobre sus tatuajes, y por eso el pedido la tomó por sorpresa. Aun así, ahora no puede dejar de pensar si este desencuentro es una señal de algo más profundo.

“Me preocupa que esto sea el comienzo de más problemas por cómo soy, por cómo me veo. Y no quiero estar en una relación donde tenga que pedir permiso para ser yo.”

