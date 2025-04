Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 26 de abril de 2025

La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 26 de abril promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Aunque para este sábado no se esperan tantos combates como la semana anterior, sí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.

De ellas la más destacable es la que pondrá a pelear a Chris Eubank ante Conor Benn, en un una de las rivalidades más esperadas del boxeo británico reciente, enfrentando a dos figuras prominentes en una pelea de alto calibre

Las peleas que puedes ver este 26 de abril de 2025:

Londres, Reino Unido: Transmisión DAZN

Pelea estelar:

Chris Eubank Jr. vs. Conor Benn, 12 asaltos, peso mediano.​

Chris Eubank Jr.: Récord de 34-3-0.

Conor Benn: Récord de 23-0-0.​



Cartelera Principal:



Anthony Yarde vs. Lyndon Arthur, 12 asaltos, peso semipesado.​

Anthony Yarde: Récord de 26-3-0.

Lyndon Arthur: Récord de 24-2-0.​



Este combate marca la tercera vez que Yarde y Arthur se enfrentan, con ambos buscando consolidar su supremacía en la división semipesada.​



Chris Billam-Smith vs. Brandon Glanton, 12 asaltos, peso crucero.​

Chris Billam-Smith: Récord de 19-1-0.

Brandon Glanton: Récord de 17-2-0.​



Billam-Smith, ex campeón mundial, busca reafirmar su posición en la división crucero frente al potente pegador estadounidense Glanton.​



Liam Smith vs. Aaron McKenna, 10 asaltos, peso mediano.​

Liam Smith: Récord de 33-4-1.

Aaron McKenna: Récord de 19-0-0.​



Smith, veterano experimentado, se enfrenta al joven invicto McKenna en un combate que podría definir el futuro de ambos en la división mediana.​



Viddal Riley vs. Cheavon Clarke, 10 asaltos, peso crucero.​

Viddal Riley: Récord de 12-0-0.

Cheavon Clarke: Récord de 10-1-0.​



Dos prospectos británicos invictos en la categoría crucero se enfrentan en una pelea que promete acción y podría catapultar al ganador a oportunidades por títulos mayores.

