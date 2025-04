DOJ anula protecciones de la era Biden para periodistas de investigaciones de filtraciones

El Departamento de Justicia (DOJ) revirtió una política de la administración del expresidente Joe Biden que impedía a los funcionarios federales buscar registros de periodistas y obligarlos a dar su testimonio en investigaciones de filtraciones.

La fiscal general Pam Bondi señaló que los registros de la prensa podrían ser requeridos por razones más grandes que la divulgación no autorizada de información clasificada, de acuerdo con un memorando interno. Bondi aseguró que la revocación es necesaria para “salvaguardar la información clasificada, privilegiada y sensible”. El memorando también condenó las filtraciones que “socavan” la agenda de Trump.

“Este Departamento de Justicia no tolerará divulgaciones no autorizadas que socaven las políticas del presidente Trump, victimicen a las agencias gubernamentales y perjudiquen al pueblo estadounidense”, afirmó Bondi.

“Esta conducta es ilegal e incorrecta y debe terminar”, dijo.

Bondi indicó que respalda una prensa libre e independiente y que el DOJ pediría los registros de los periodistas como último recurso, reportó CBS News.

Las nuevas normas descritas en el memorando, los periodistas citados tienen derecho a un aviso previo, las citaciones deben ser muy específicas y las órdenes judiciales deben limitar el alcance de la intrusión en materiales o actividades de recopilación de noticias potencialmente protegidos. La fiscal general afirmó que debe probar todos los intentos de interrogar o arrestar a periodistas.

Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, los fiscales obtuvieron los registros telefónicos de periodistas de CNN, The New York Times y The Washington Post, como parte de las averiguaciones de filtraciones, informaron los tres medios en 2021, citando revelaciones del DOJ de la era de Biden.

En 2022, el fiscal general Merrick Garland emitió regulaciones que restringían a los fiscales federales confiscar los registros de comunicaciones de los periodistas, excepto en casos excepcionales.

Sigue leyendo: