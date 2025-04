Pati Chapoy respalda a Maribel Guardia y manda mensaje a Imelda Tuñón

Maribel Guardia e Imelda Tuñón aparentemente estaban manejando la situación de mejor forma. Sin embargo, todo cambió de manera negativa para ambas partes tras las declaraciones de la actriz cuando mencionó que, aparentemente, estaba siendo amenazada.

Imelda aprovechó para desmentir que, bajo ningún concepto, fue la amante del esposo de Guardia. No obstante, la titular del programa televisivo “Ventaneando” le envió un mensaje a la viuda de Julián Figueroa, quien hoy se encuentra cumpliendo dos años de haber fallecido tras un infarto. Recordemos que el cuerpo del cantante fue hallado en su domicilio y su madre descartó que falleció por una supuesta sobredosis.

“En el caso de Imelda, ojalá ya te quedes quieta, ya no hagas eso. Confía en que todo se resuelva con tu abogado y asunto arreglado. Porque la parte que tiene Imelda se va a llevar mucho tiempo”, dijo Chapoy.

La presentadora de televisión aprovechó para manifestar su apoyo y defender a la actriz de origen costarricense, al tiempo que considera prudente que la dejen tranquila para que pueda mejorar su situación legal: “En el caso de Maribel, déjenla en paz, por favor, lo único que ha hecho es tratar de arreglar las cosas por su nieto”.

Tuñón, hace pocos días, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y les comentó que: “Luego me empiezan a amenazar de otros números sobre todo cuando expongo a la persona que lo hace. Ya había recibido amenazas y no las hice públicas porque no eran tan graves como, pero, sobre todo, porque Maribel no había dicho que yo la amenazaba. La verdad no tengo por qué hacerlo”.

“Maribel, déjanos en paz, deja de pedir la custodia que no es tuya. Por respeto a ti te he dicho que si se acuerda de ti José Julián, cuando en realidad es que no. Las dos veces que te mencionó fue para decirme que si te lo volverías a llevar. Se despierta por las noches llorando, diciéndome que sueña que nos separan; sí en lugares públicos se me acerca gente, llora también. Me dice que todos los días soñaba conmigo y que le pidió a Dios que pudiéramos volver a vernos”, decía el mensaje.

