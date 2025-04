¿Piensa en el retiro? Novak Djokovic tras caer en su debut en Madrid: “Es el ciclo de la vida”

El tenista serbio Novak Djokovic protagonizó el KO más sonado del día en el Masters 1000 de Madrid, al caer en su debut en la Caja Mágica ante Matteo Arnaldi, número 44 del ranking, en dos sets (3-6, 4-6).

Un nuevo mazazo para Nole, que volvía a Madrid tras tres años de ausencia, pero que no consiguió mejorar las malas sensaciones que transmitió en Montecarlo, donde también fue eliminado en su primer partido, en ese caso, por el chileno Alejandro Tabilo.

Nole, tres veces campeón en Madrid, no estuvo a la altura y sucumbió en 1h41′. Sin apenas rodaje en tierra batida, no consiguió dominar el ritmo del partido y pagó los 32 errores no forzados (14 más que su rival). Un peaje demasiado caro si los ganadores no acompañan. Ya en el primer set, Arnaldi, que llegaba al partido tras un tortuoso triunfo ante Borna Coric (4-6, 6-4, 7-5), jugó con descaro y se hizo con la iniciativa.

El italiano, de 24 años, rompió el servicio hasta en dos ocasiones y se apuntó una primera manga en la que Djokovic estuvo desconocido. Intentó reaccionar en el segundo parcial, pero Arnaldi aguantó la presión y certificó el triunfo más importante de su carrera. En la próxima ronda se medirá al bosnio Damir Dzumhur, que se deshizo de Sebastián Báez.

Djokovic, por su parte, tendrá ahora dos semanas de descanso antes de afrontar el Masters 1000 de Roma, en el que intentará sumar su primera victoria del curso en tierra batida.

Djokovic acepta su nueva realidad

Contundente y directo, Nole admitió ante los medios que es posible que esta haya sido su última participación en el torneo español.

“Obviamente, cuando pierdes un partido, no te sientes bien. Sabía que iba a ser un primer partido muy duro en el torneo. Él es un jugador de una gran calidad y yo no vengo con muchos partidos en arcilla. Venía entrenando bien, pero es completamente diferente cuando sales a pista a jugar un partido. Lo positivo es que me lo he pasado mucho mejor que en Montecarlo o en otros torneos, eso es algo bueno, pero mi nivel de tenis sigue sin estar donde me gustaría. Es lo que hay, he perdido contra un jugador mejor”, contó Djokovic.

An honest assessment from Djokovic after his loss to Arnaldi earlier 🎙️#MMOpen pic.twitter.com/2TObDyqXtl — Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2025

Sobre sus posibilidades en Roland Garros dijo: “Sinceramente, no. Quería jugar más partidos de los que jugué en Montecarlo. Es una nueva realidad para mí, tengo que decirlo, intentar ganar un partido o dos, sin pensar en llegar lejos en los torneos. Es una sensación completamente diferente a la que he tenido durante más de 20 años en el circuito. Es un reto mental al que me enfrento en pista. Supongo que es el ciclo de la vida”.

“Al final iba a pasar en algún momento. Intento usarlo como una motivación para el futuro. Los Grand Slams son los torneos más importantes para mí, que no quiere decir que no quiero ganar en Madrid, pero ahí es cuando quiero jugar mi mejor tenis. No sé si seré capaz de hacerlo en Roland Garros, pero haré todo lo que pueda”, cerró.

