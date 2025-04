Carlos Chávez responde a Carlos Adyan y Chiky Bombom por decir que Lupillo lo manipuló 

Carlos Chávez, quien fue eliminado de La Casa de los Famosos All-Stars esta semana, fue entrevistado en el programa En Casa con Telemundo para conocer detalles de su participación en el reality show.

En la conversación, Carlos Adyan y Chiky Bombom le comentaron que sintieron que Lupillo Rivera lo manipuló dentro del juego y es algo que lamentaron, pues consideraron que al comienzo tenía mucho potencial.

“Nos caías bien, pero luego sentimos que te dejaste manipular muchísimo, tanto así que Lupillo te hizo el libreto para decirle a Adame”, le dijo el presentador boricua.

Ante esto, Carlos Chávez comentó: “No creo que fuera tanta manipulación, sino el querer jugar con el cuarto Fuego, yo quería unir a los Palulu con mi roca (su equipo) y quería que nosotros fuéramos un cuarto unido. Entonces eso era lo que yo estaba tratando de hacer, mantener esa unión para poder llegar todos a la final. No era como que yo me estaba dejando manipular”.

Sin embargo, Chiky Bombom le comentó que sí sentía que Lupillo jugó a su antojo con él y otros participantes. “Al final qué fue lo que pasó, que sentiste como miedo, siempre te veías como con miedo”, le dijo.

Luego, el exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars reconoció que sí hubo un momento en el que decidió jugar contra el cantante mexicano. “En el momento en el que nominé a Lupillo lo hice porque sentí que él había traicionado lo que teníamos con Nacho en su momento. Lo hice porque fue lo que realmente sentí en mi corazón. Después, cuando él entra al cuarto Fuego y se une a nosotros me explica y me garantiza que no fue así”.

Reconoció que sí pudo haber hecho otras cosas para salir de la zona de confort en la que estaba.

“Ahora de afuera se ve mucho más fácil, pero cuando estás adentro que vives todas esas emociones a flor de piel, ves el juego diferente”.

Chiky Bombom le preguntó qué hubiera hecho diferente dentro de la casa y él explicó que hubiera corrido más riesgos y sorprender a la audiencia con su jugada. “Yo estaba muy concentrado en las pruebas de destreza física, que eso me encantaba”, destacó.

La eliminación de Carlos Chávez afectó al cuarto Fuego, pues perdieron a otro integrante por decisión del público.

