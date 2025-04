Compró boleto de lotería por error y ganó $1 millón

Un error en una gasolinera de Michigan cambió la vida de un hombre, quien ganó $1 millón con un boleto de lotería que no había pedido.

El ganador, un residente del condado de Van Buren de 45 años, contó a los funcionarios de la Lotería de Michigan que se encontraba en la estación de gasolina Speedway en South Kalamazoo Street, en Paw Paw, cuando pidió un boleto de raspadito específico.

Sin embargo, el cajero le entregó por error un boleto del juego Major Cashword.

“Juego boletos de Cashword ocasionalmente, pero comprar este boleto fue totalmente una casualidad”, explicó.

“Le pedí al cajero otro juego, y por error me dio este Major Cashword. Cuando se dio cuenta, me ofreció cambiarlo, pero le dije que mejor me quedaba con el boleto que me había dado”, añadió.

La decisión resultó ser afortunada. “A la mañana siguiente, raspé el código de barras y mi esposa escaneó el boleto en su aplicación de lotería. Cuando apareció el premio de $1 millón en la pantalla, ¡sentí que no podía respirar! Al principio pensé que era una broma”, relató.

El hombre también ideó un curioso método para resguardar su boleto ganador: “Cuando supe que era real, puse el boleto en un frasco y lo enterré en el patio, porque estaba paranoico de que algo pudiera pasarle si lo dejaba en casa”, confesó.

El afortunado ganador planea destinar su premio a pagar su casa, liquidar deudas y ahorrar para su jubilación.

