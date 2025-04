Eva Longoria resalta el valor de los latinos al recibir el Platino de Honor

La actriz Eva Longoria recibió el premio Platino de honor 2025 y previo a la ceremonia cuestionó fuertemente la cultura en Hollywood. La actriz criticó que cada vez hay menos mujeres latinas delante de las cámaras y detrás de ellas. Al recibir el premio Platino de Honor la actriz resaltó el valor de los trabajadores latinos.

“Somos más humanos, más trabajadores, más apasionados somos gente buena”, ha dicho en referencia a los latinos. “El mundo necesita eso, gente buena; es muy fácil representar a la comunidad más increíble de esta tierra”, ha señalado entusiasmada.

La actriz reafirmó su compromiso con el activismo para lograr la igualdad que desea.”Quiero cambiar las leyes y la sociedad para poner a las mujeres en alto porque nos lo merecemos”, dijo en la rueda de prensa previa.

Eva Longoria aseguró que siempre quiso representar con orgullo sus raíces latinas. “Desde muy joven he tenido el sueño de representar con orgullo mis raíces y honrar a las mujeres, específicamente las de mi cultura”.

La actriz recordó que hace 30 años cuando llegó a Hollywood no conseguía papeles ni de latina ni de estadounidense ya que no encajaba en ningún estereotipo. “Yo pensaba: soy mexicana, soy americana, soy latina, ¿por qué la gente en Hollywood no puede ver que somos como somos? Me sentía como ni de aquí ni de allá”.

La artista aseguró que es importante poner a los latinos en posiciones dentro de Hollywood donde se puedan abrir más caminos. “Para mí es muy importante poner personas latinas en posiciones que puedan abrir más caminos», ha subrayado

En ese sentido se ha esforzado en reclutar talento latino y sobre todo femenino para el musical que está preparando. “Yo quiero trabajar con todas las actrices de nuestra comunidad. Hay mucho talento”, dijo la artista.

Asimismo la actriz aseguró que uno de los grandes problemas de Hollywood son los estereotipos, algo que espera que cambie en un futuro. “Ojalá podamos cambiarlos con nuestras historias en las pantallas”.

Longoria resaltó que cada vez hay más latinos participando en proyectos de talla mundial. Pese a ello, cada año hay menos latinos, y sobre todo menos mujeres, delante y detrás de las cámaras, y además están peor pagadas, aunque eso no es exclusivo de la industria audiovisual.

