Gaby Espino insiste en la promoción de gel quemagrasas pese a críticas en su contra

La actriz venezolana Gaby Espino ha sido cuestionada en redes sociales por decir que ha logrado maravillas en su cuerpo con un gel, algo que incluso figuras del entretenimiento ponen en entredicho.

En una reciente publicación en Instagram le respondió a quienes le han dicho de todo por hablar de las formas en las que ha ayudado moldear su figura y aclaró que está cumpliendo con mejores hábitos en su alimentación y rutina de entrenamiento.

“Yo te quiero mostrar cómo va mi barriguita. Obviamente, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo bien, pero hermana, esto es una ayuda”, dijo.

Luego de esto, la artista comentó: “Mira, este es el gel de paprika, esto es lo que me estoy poniendo, ayuda con la retención de líquidos, a quemar grasa, también te puedes poner en los brazos para el aspecto de celulitis o para piernas cansadas cuando has tenido un día matador”.

Además, dijo: “A mí me está pegando la piel. Lo uso en las mañanas cuando me despierto, así vaya al gimnasio, igual me lo pongo, esto ayuda a pegar full la piel. Después no digas que no te lo recomendé o que me guardo mis secretos”.

La famosa lleva varios días siendo cuestionada por este producto, pero ella no se ha detenido y asegura que los beneficios son muchos. “Con los años la piel se va colgando, a medida que tu vas bajando de peso y todo es importante que la piel vaya pegándose. Esto me ha ayudado muchísimo, este gel de paprika”, afirmó.

Hace unos días, Gaby Espino hablaba de cómo la han cuestionado tan fuerte pero ella no se amilana. “Me da una risa todo lo que he visto por ahí de mis videos del gel de paprika. La envidia es una cosa arrecha. A mí me ha hecho efecto y mi experiencia ha sido espectacular”.

También comentó: “Obviamente, tienes que hacer ejercicio para bajar de peso porque ahí no es que estás montada en una caminadora, ni estás saltando una cuerda. Te estás poniendo gel, te quema grasa localizada, te ayuda muchísimo con el aspecto de la piel. A mí me ha ayudado y yo estoy contando desde mi experiencia en mis redes sociales”.

