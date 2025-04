Kim Kardashian: Inicia juicio en contra de los acusados por el millonario robo que sufrió en París

Un total de 10 personas, incluyendo cinco ancianos, enfrentarán el juicio por el millonario robo que cometieron contra la socialité Kim Kardashian en un departamento de París (Francia) ocurrido el 3 de octubre de 2016.

A los sujetos se les acusa de robar $10 millones de dólares en joyas, incluyendo un anillo de compromiso que el exesposo de Kim, Kanye West, le obsequio y que estaba valorado en $4 millones. Este es considerado el mayor robo a una persona en Francia.

Ocho de los diez acusados niegan cualquier implicación en el caso. El juicio debía iniciar en 2021, pero una serie de factores retrasaron el procedimiento. Algunos de los motivos por los que se retrasó el juicio fue la pandemia del Covid-19, la saturación de los tribunales debido a procesos de alto perfil, como los atentados de París en 2015 y los casos contra Marine Le Pen y Nicolas Sarkozy. Asimismo hubo preocupación por un posible impacto negativo en el turismo antes de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Se espera que Kim Kardashian, la principal víctima de este millonario robo, testifique en el juicio en contra de los 10 acusados.

Aomar Aït Khedache, uno de los acusados por el robo a Kim Kardashian. Crédito: Aurelien Morissard | AP

¿Cómo ocurrió el robo a Kim Kardashian?

El 3 de octubre de 2016 Kim Kardashian se encontraba descansando en su departamento de lujo cuando cinco hombres vestidos encapuchados y con uniformes policiales amordazaron al conserje y lo obligaron a darle acceso al departamento de la socialité.

Kardashian estaba sola y sin seguridad ya que su escolta había salido con su hermana Kourtney. En un episodio en Keeping Up With the Kardashians meses después la empresaria recordó ese aterrador momento. Según dijo, el conserje le relató que los sujetos le obligaron a darle acceso al apartamento de Kim.

“Por lo que me contó después, decían: ‘¿Dónde está la mujer del rapero? Subamos a su habitación’, en francés”, recordó Kardashian. “Él terminó siendo nuestro intérprete, porque yo no los entendía, ni ellos a mí”.

Uno de los ladrones la empujó contra la cama y Kim Kardashian temió lo peor: ““Me empujó contra la cama y pensé: ‘Me van a violar’”, relató. “Me preparé mentalmente, pero no ocurrió”.

Kim Kardashian fue atada de manos y pies mientras los ladrones se llevaban las joyas. En total robaron $10 millones de dólares en joyas.

