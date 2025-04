Maluma arremete en contra de las redes sociales en pleno concierto

El cantante colombiano Maluma ofreció un gran concierto en su natal Medellín frente a miles de fans que disfrutaron cada segundo del show. Sin embargo, el cantante aprovechó el momento para dar un consejo a los jóvenes presentes con respecto al impacto negativo de las redes sociales.

Al ser una estrella del reguetón y una de las figuras más famosas de la música en Colombia, el reguetonero conoce de cerca el impacto de las redes sociales y cómo afecta la percepción de la vida.

Maluma calificó a las redes sociales como “una mierd#$%” y aseguró que si no se le da un buen uso pueden causar un gran daño. “Quiero decirles a los jóvenes que están en las tribunas que las redes sociales son una mierda. Si no las sabes usarlas, ellas te van a estar utilizando a ti. Te vas a estar comparando y vas a decir: ‘yo quiero ser como esa persona'”, dijo.

El artista recomendó a sus seguidores no vivir sus vidas a través de las redes sociales ya que, según dijo, todo lo que hay en el mundo 2.0 es falso.

“Todo lo que sale en las redes sociales es falso, porque el que vive en plenitud, el que vive en paz, no vive en las redes sociales. Un comentario, un like no te definen ni te hacen mejor persona”, agregó entre aplausos.

A principio de febrero de 2025 Maluma confesó que lidió con problemas de ansiedad y depresión. Según dijo en sus historias de Instagram el cantante confesó que nunca quiso profundizar en el sentimiento causado por la ansiedad ya que le daba miedo afrontarlo.

“Jamás había pasado por momentos de ansiedad porque siempre le puse curas, no me estaba dando cuenta, simplemente me iba a tomar los chorros con los parceros o me fumaba algo que me relajara, pero nunca dejaba que el fondo de esto llegara a mí porque tenía miedo de enfrentarlo“.

Durante su concierto en Medellín, Maluma dedicó la canción “ADMV” a Susana Gomez, su novia y madre de su hija.

“Sin ti, nada de esta mierda existiría. Te amo con todo mi corazón. Gracias por hacerme padre y creer en el amor, yo pensaba que esta mierda no existía”.

Maluma contó con un invitado especial: Carín León. El mexicano y el colombiano cantaron juntos “Según quién” y “La primera cita”. Además, cantaron por primera vez la canción “Si tú me vieras”, una balada que fusiona los estilos de ambos y que ya está disponible en las plataformas digitales.

