Vaquero Navarrete ya piensa en su retiro del boxeo

El boxeador mexicano Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete aseguró que tiene algunos objetivos claros antes de anunciar su retiro del deporte y que al contrario de lo que piensan muchos aficionados y especialistas del pugilismo mundial, no le debe nada al boxeo debido a que considera que ha tenido una muy positiva carrera profesional.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida para los medios de comunicación durante una conferencia de prensa en la que sostuvo que en ocasiones ha pensado que debió retirarse a sus 30 (cumplidos el pasado mes de enero); a pesar de eso afirmó que todavía tiene algunos planes por delantero pero sin ninguna obligación en cumplirlos.

“Yo estoy muy contento con todo lo que ha pasado en mi carrera, yo en lo personal creo que no me debo nada dentro del boxeo. Más que esas peleas (con las figuras de la división), pero fuera de eso yo estoy bien”, expresó durante sus declaraciones.

Navarrete se ha consagrado como toda una figura dentro del pugilismo al haber conquistado el título de campeón en tres divisiones (desde la súper gallo hasta la súper pluma), lo que demuestra las grandes capacidades que tuvo con los guantes; ante este hecho manifestó su deseo de poder enfrentar a figuras de las 130 y 135 libras.

SAN DIEGO, CALIFORNIA – AUGUST 20: Emanuel Navarrete () fights Eduardo Baez during their 12 round bout at Pechanga Arena on August 20, 2022 in San Diego, California. (Photo by Michael Owens/Getty Images)

“De un año para acá he ido hablando de peleas importantes que considero yo son peleas que no me las puedo dar en 10 años. Quiero pelear con esos nombres importantes entre 130 y 135 libras, son exponentes muy conocidos y no me quiero ir del boxeo sabiendo que pude dar pelea”, resaltó.

“Y la verdad, con todo respeto, no me interesaría tanto el resultado, pero sí quisiera medirme con ellos, llegar en una buena forma, llegar en una buena edad, a lo mejor en un ‘prime’ de mi carrera. No quiero ir o decir que no fui bien (a esas peleas) o ya no estoy en el nivel, pero quiero llegar y lo he expresado”, agregó Navarrete.

Es importante destacar que Vaquero Navarrete tendrá el próximo 10 de mayo la defensa de su título mundial peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra Charly Suárez; a pesar de partir como favorito aseguró que hará todo lo posible para superar a su contrincante de manera contundente.

“Ahora es momento de defender el título mundial y después, ya más tranquilos, pensando toda la situación y también haciendo quizá un plan para una etapa final de mi carrera, acomodar las piezas. Él (su manejador Alejandro Brito) me pone un panorama en la mesa y de acuerdo con lo que yo tengo en mente, pues de ahí tomar decisiones”, dijo.

“Pero la verdad yo sí quisiera hacer peleas con uno o dos del nivel que en ese momento esas peleas sean lo máximo. Si se pueden conseguir también, porque como dice don Alejandro, no tiene caso que yo quiera si nadie quiere, pero yo sí lo buscaría y ya después de ahí a lo mejor se ve lo del retiro”, concluyó.

